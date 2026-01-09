快訊／北檢掃蕩太子集團拘提約談11人　商務公司老闆被移送

記者劉昌松／台北報導

太子集團涉嫌跨境詐騙，首腦陳志日前已在柬埔寨落網，台北地檢署持續掃蕩太子集團在台洗錢據點，懷疑有專人幫集團設立境外公司，然後透過OBU帳戶將贓款洗進台灣，檢察官8日指揮警調發動第7波搜索行動，並拘提、約談匯致國際商務公司盧姓老闆及其他人頭公司負責人等11名被告到案釐清，稍晚盧男被移送北檢。

【00:04更新】盧姓老闆被移送。

專案小組從2025年10月起密集偵辦，追查太子集團成員在台活動情形，發現太子集團除了把海外贓款購買台北市和平大院豪宅和超跑，另外成立多家人頭公司，除了招聘工程師協助設計博弈網站，還與海外遊艇業者、台灣雪茄館合作洗錢，提供集團在台運作所需資金。

除了現金流之外，太子集團疑似透過匯致國際商務公司，從2021年起成立多間海外紙上公司並維持營運假象，藉此向台灣金融業者申請OBU帳戶，方便集團在國際間搬錢轉匯，檢察官指揮刑事局、調查局台北市調處等單位，搜索公司等12個地點，並拘提盧姓負責人及負責聯繫的太子集團幹部等人。

