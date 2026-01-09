　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／北檢掃蕩太子集團拘提約談11人　商務公司老闆被移送

記者劉昌松／台北報導

太子集團涉嫌跨境詐騙，首腦陳志日前已在柬埔寨落網，台北地檢署持續掃蕩太子集團在台洗錢據點，懷疑有專人幫集團設立境外公司，然後透過OBU帳戶將贓款洗進台灣，檢察官8日指揮警調發動第7波搜索行動，並拘提、約談匯致國際商務公司盧姓老闆及其他人頭公司負責人等11名被告到案釐清，稍晚盧男被移送北檢。

【00:04更新】盧姓老闆被移送。

▼盧姓老闆被移送。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼北檢掃蕩太子集團搜索拘提約談11人。匯致國際商務公司老闆盧冠安被移送。（圖／記者劉昌松攝）

▼太子集團賴姓幹部。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼北檢掃蕩太子集團搜索拘提約談11人。太子集團幹部賴榮駿。（圖／記者劉昌松攝）

專案小組從2025年10月起密集偵辦，追查太子集團成員在台活動情形，發現太子集團除了把海外贓款購買台北市和平大院豪宅和超跑，另外成立多家人頭公司，除了招聘工程師協助設計博弈網站，還與海外遊艇業者、台灣雪茄館合作洗錢，提供集團在台運作所需資金。

除了現金流之外，太子集團疑似透過匯致國際商務公司，從2021年起成立多間海外紙上公司並維持營運假象，藉此向台灣金融業者申請OBU帳戶，方便集團在國際間搬錢轉匯，檢察官指揮刑事局、調查局台北市調處等單位，搜索公司等12個地點，並拘提盧姓負責人及負責聯繫的太子集團幹部等人。

▲▼陳志被銬狼狽慘狀曝光！公安證實：從柬埔寨金邊押解回中國。（圖／翻攝央視）

▲太子集團主席陳志已在柬埔寨被捕，台灣司法單位持續掃蕩集團在台洗錢網。（資料照／翻攝央視）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
威力彩開詭連號！　「二獎一注獨得」
輻射冷卻發威「好快降溫」全台20地都10℃↓
北北基桃TPASS月票斷炊？　台北市解答了
被蔡依林點名提告！梁曉珺反開嗆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北檢掃蕩太子集團拘提約談11人　商務公司老闆被移送

「港都傳奇」成冰冷遺體！宮廟主委金門大橋落海　失蹤3天終尋獲

板橋公車老漢對打！82歲翁「18連環拳」猛灌司機　他抱腿硬扛反制

北市女「滿臉DNA」怒控性侵！大安森林公園約會...法官判他無罪

快訊／騎士逆向上國道　猛撞小貨車當場死亡

北市貴族中學16歲生墜樓亡　校方急發「給同學的一封信」

違《國安法》竊取台積電機密　第4名內鬼「推諉滅證」遭續押

快訊／竊取護國神山技術機密　台積電第4名內鬼工程師續押3個月

不爽陸妻來台被拒絕入境！瘋狂寄信恐嚇承辦人　莽男恐須入獄

國5緩撞車挨撞！轎車駕駛開啟自駕輔助沒注意　車頭爛毀

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

美移民官朝車內開槍！　37歲女遭擊斃當地市長怒轟政府

高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中　貨車司機目擊嚇傻

冷氣團來襲！阿里山祝山車站「雪花紛飛」　極致絕景畫面曝

台中21.4萬學子受惠　盧秀燕：公立國中小營養午餐全面免費

快訊／北檢掃蕩太子集團拘提約談11人　商務公司老闆被移送

「港都傳奇」成冰冷遺體！宮廟主委金門大橋落海　失蹤3天終尋獲

板橋公車老漢對打！82歲翁「18連環拳」猛灌司機　他抱腿硬扛反制

北市女「滿臉DNA」怒控性侵！大安森林公園約會...法官判他無罪

快訊／騎士逆向上國道　猛撞小貨車當場死亡

北市貴族中學16歲生墜樓亡　校方急發「給同學的一封信」

違《國安法》竊取台積電機密　第4名內鬼「推諉滅證」遭續押

快訊／竊取護國神山技術機密　台積電第4名內鬼工程師續押3個月

不爽陸妻來台被拒絕入境！瘋狂寄信恐嚇承辦人　莽男恐須入獄

國5緩撞車挨撞！轎車駕駛開啟自駕輔助沒注意　車頭爛毀

辛柏毅失聯第3天　小姨子深夜淚喊：你想回家卻又叫我們不要找你

寒冬流鼻水？中國傳「鼻病毒」確診率大增　無特效藥、疫苗

快訊／00:30新竹縣尖石鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

NBA傳奇老將「久旺」辭世！享壽68歲　曾來台助宏國象奪冠

一表看7家金控獲利　元大金EPS 2.74元暫居首位

快訊／北檢掃蕩太子集團拘提約談11人　商務公司老闆被移送

7年老遊戲祭一折特價賣爆！Steam玩家瘋搶銷百萬衝排行榜

【被逮也要吃】吸毒犯買3顆肉包9秒落網！　老闆媽淡定「看全程」繼續忙

社會熱門新聞

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

港都傳奇成冰冷遺體！宮廟主委金門大橋落海

快訊／北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中

小琉球潛水教練性侵女學員！賠90萬換免囚

板橋公車擂台賽！82歲翁連轟18拳猛灌司機

北市私校16歲男學生墜樓不治　校方信件曝光

哥搞上弟妻還喊爽　男氣炸追砍傷害罪判5年

北市女「滿臉DNA」怒控性侵！大安森林公園約會...法官判他無罪

即／北市某貴族中學「16歲高中生7F墜落」！　搶救無效亡

獨／辛柏毅家屬求助朱府千歲　小姨子崩潰蹲地痛哭

即／北檢掃蕩太子集團　第7波搜索拘提約談11人

即／騎士逆向上國道對撞小貨車當場死亡

台中網紅水產店「東石蚵」是假貨　經理被起訴

即／竊取國家技術機密　台積電第4名內鬼續押

更多熱門

相關新聞

陳志被遣返中國　陸外交部已讀不回

陳志被遣返中國　陸外交部已讀不回

中國公安部8日下午證實，太子集團董事長陳志已被從柬埔寨金邊押解回中國。調查指出，陳志犯罪集團涉嫌開設賭場、詐騙、非法經營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項犯罪。中國外交部發言人毛寧8日在例行記者會上，對此避而不答。

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」押回中國

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」押回中國

剝奪國籍後遭逮　太子集團董座陳志被柬埔寨送中

剝奪國籍後遭逮　太子集團董座陳志被柬埔寨送中

太子集團董座陳志被捕了！人在柬埔寨落網

太子集團董座陳志被捕了！人在柬埔寨落網

「小英男孩」涉貪300萬交保　北檢抗告遭駁回

「小英男孩」涉貪300萬交保　北檢抗告遭駁回

關鍵字：

太子集團詐欺洗錢賭博陳志OBU

讀者迴響

熱門新聞

獨／蕭煌奇老婆「疑是正妹寵物訓練師」！

威力彩21槓開詭連號　二獎一注獨得

快訊／00:30新竹縣尖石鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

被蔡依林點名提告！梁曉珺反嗆「好好做功課」遭打臉

分泌物冒泡！醫驚見「一直有蟲在跑」她嚇傻　超綠關係曝

港都傳奇成冰冷遺體！宮廟主委金門大橋落海

快訊／北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中

輻射冷卻發威「好快降溫」全台20地都10℃↓

快訊／記憶體4檔明起抓去關！　南亞科、晶豪科二次處置

全台最大「我家牛排」插旗高雄

開直播嗆習近平　中共「國師」李毅驚傳被抓走了！

結婚當天拿刀刺向新郎！陸劇女神哭到中斷拍攝

小琉球潛水教練性侵女學員！賠90萬換免囚

板橋公車擂台賽！82歲翁連轟18拳猛灌司機

更多

最夯影音

更多
蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面