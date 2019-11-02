韓國瑜台南「挺柱」　呼籲用選票捍衛台南人榮光

▲中國國民黨總統參選人韓國瑜，向台南鄉親們大力推薦洪秀柱，為下一代、為中華民國未來，呼籲台南鄉親們全力支持洪秀柱當選立委。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

中國國民黨總統參選人韓國瑜，11月2日上午參加國民黨立委參選人洪秀柱競選總部成立茶會，向台南鄉親們大力推薦洪秀柱，韓國瑜表示，洪秀柱到台南參選立委，是感到中華民國風雨飄搖，是為下一代、為中華民國的未來而努力，呼籲台南鄉親們全力支持洪秀柱當選立委。

韓國瑜表示，民進黨已經在台南執政26年，他到台南時，卻有鄉親問他「什麼時候台南才能不淹水？」。韓國瑜說，台南鄉親給了民進黨26年的機會，到現在還在淹水；台南的經濟指標在六都中節節敗退，很多事情一比較起來，就發現台南永遠是最辛苦的。過去百年來，台南人的驕傲、台南人的光榮，台南是府城、是全台灣文化底蘊最深的城市，但怎麼會變成這樣？

韓國瑜表示，民進黨做得好，就讓民進黨繼續做，做不好，我們就讓民進黨下架，韓國瑜呼籲台南鄉親，再一次發揮台南人的光榮感、台南人的驕傲，要率先將沒有能力、貪汙腐敗、派系分贓的政黨拉下台。全台灣都在看台南，百年來最光榮城市就是台南，必須表現一次，好的政黨繼續投下一票，不好的政黨就請你下台。

韓國瑜表示，洪秀柱願意前來台南參選，是激發我們的鬥志，激發人性的潛能，從柱柱姐身上，看到心人性光輝高貴的一面，只要信心不滅，台灣人一定會有前途。所以他期盼台南鄉親全力支持國民黨6位台南立委參選人，用選票讓不公不義的政黨下台，證明台南人支持優質的民主、支持優質的立法委員。

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