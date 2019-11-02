李來希嘆退休金縮水「只能吃薑母鴨」　豪押10桌賭韓國瑜當選

▲李來希與兒子、老婆吃薑母鴨，享受「庶民美食」帶來的幸福！（圖／翻攝自李來希臉書）

記者孫于珊／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜1日在桃園舉辦造勢晚會，大力呼籲鄉親朋友們用選票下架無能及貪腐的政府！令現場約2萬名熱情支持者大聲叫好。全國公務人員協會榮譽理事長李來希也PO文響應，抱怨退休金縮水，強調若韓國瑜選上總統，他要開10桌薑母鴨大餐請大家吃！

▲一整鍋薑母鴨內有鴨腿、鴨心、香菇等許多火鍋料，相當澎湃。（圖／翻攝自李來希臉書）

秋意起，天漸涼，李來希與兒子、老婆3人當晚決定吃熱騰騰的薑母鴨，享天倫之樂。他PO出滿桌佳餚，表示一整鍋薑母鴨內有「鴨腿、鴨掌、鴨胸、鴨心、鴨血、麻油麵線參雜火鍋料理，還有老婆喜歡吃的鴨屎包」，且搭配「啤酒」與兒子乾杯，「庶民美食」也能如此幸福！

▲李來希與兒子吃薑母鴨配啤酒，2人開心笑得合不攏嘴。（圖／翻攝自李來希臉書）

不過李來希也感嘆，稱自己是「退休老人」就這麼一點錢，抱怨「退休金又縮水，明年1月1日又要再減」，讓老婆沒得選擇，只能跟著他吃這種街頭庶民小吃。因此，他企盼將「貪汙腐敗政府趕下台」，表示「明年韓市長如果當選中華民國總統，我一定大擺宴席，請大家跟我一起吃薑母鴨大餐！暫定10桌，如何？」

這篇祭品文引發網友熱烈回應，紛紛留言「好的+1」、「我要報名」、「我共襄盛舉，寄付5箱啤酒」、「10桌太少了！一定大勝利！」還有網友跳出來說「他請飲料」、「如果韓勝利，我也要擺桌！」「+1慶祝明年的勝選！」

▼李來希吃薑母鴨，抱怨退休金縮水，盼韓國瑜當選。（圖／翻攝自李來希臉書）

►點我超越韓國愉快體驗

【更多新聞】

►她老爸在旁夾娃娃…淫魔環抱6歲女童「伸狼爪」 私密處任意遊走

►少女服藥精神恍惚 不顧墜樓危險跨坐頂樓外牆！他伸出溫暖雙手

►影／私菸帶萬條「特權無罪」 2國安少校：禮遇通關無數量問題

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

