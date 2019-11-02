媒體聯訪「韓朱柱」要安靜　司儀竟扯：誰出聲就是民進黨來臥底的　

▲韓朱兩人在舞台上頻頻講悄悄話 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者吳奕靖、洪靖宜、許宥孺／台南報導

高雄市長韓國瑜合體新北市長朱立倫2日一同前往台南，幫國民黨前主席洪秀柱成立立委競選總部站台，不過就在造勢活動結束後，媒體要進行三個人的聯合訪問，需要比較安靜的環境，司儀竟然對著台下支持群眾喊：「誰出聲就是民進黨來臥底的」。

洪秀柱競選總部成立活動在大家高唱《愛拼才會贏》的歌聲當中結束，就在結束之前現在有人帶頭高喊：「洪秀柱凍蒜」，同時間韓國瑜、朱立倫以及洪秀柱一起走下舞台接受媒體訪問，但沒想到支持群眾情緒似乎還很亢奮，所以聲音還很大聲，韓國瑜還因為聽不到媒體詢問的問題，一度出聲要媒體不要急。

▲立委參選人洪秀柱2日於台南東區舉行競選總部成立大會。（圖／記者洪靖宜攝）

司儀也發現了這個情況，出聲向大家表示需要配合安靜：「對不起，請你們幫個忙」、「現在誰出聲就是民進黨來臥底的」、隨後現場才開始進行聯訪。

不過媒體比較關心是否朱立倫是否要擔任韓國瑜競選總部的主委，朱立倫笑了笑表示：「放心，我們歷任黨主席包括朱立倫在內，都是全力支持韓國跟洪秀柱。大家都是團結在一起，我覺得民進黨想見縫插針，大概沒什麼機會」。而韓國瑜笑著反問現場記者「你看看朱市長眼神怎麼樣？」，同時也強調，一直都有在討論相關事宜，所有黨內的高層都有討論的時間和空間，大家溝通非常順暢。

▲立委參選人洪秀柱2日於台南東區舉行競選總部成立大會。（圖／記者洪靖宜攝）

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