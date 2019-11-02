歐洛克退出民主黨總統初選　川普發文狠酸：還說自己為此而生

▲ 現年47歲的歐洛克今年3月宣布競選總統。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國民主黨籍前眾議員歐洛克（Beto O'Rourke）1日宣布放棄黨內總統候選人提名角逐，無法籌募足夠資金與其他人競爭，宣告競選活動劃下句點，「我們向來主張看得清楚、說得誠懇、做得果斷，本著如此的精神，我在這裡宣布，我將不會以候選人或被提名人的身分來為國家服務。」對此，總統川普在推特發文嗆聲，「喔不！歐洛克剛剛退出總統競選，還說自己是為此而生。」

Our campaign has always been about seeing clearly, speaking honestly, and acting decisively.



In that spirit: I am announcing that my service to the country will not be as a candidate or as the nominee. https://t.co/8jrBPGuX4t — Beto O'Rourke (@BetoORourke) November 1, 2019

綜合CNN、BBC報導，歐洛克2018年期中選舉輸給德州共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz），儘管沒有搶下德州州長的位子，但當時他的表現吸引全美目光，更有人把他拿來與前總統歐巴馬（Barack Obama）相提並論，讓他在今年3月宣布爭取美國總統大選的黨內提名。

只不過，面對民主黨20多名競爭者，這股氣勢並沒有順利延續，根據紐約時報與西耶納學院（Siena College）民調數據，歐洛克在關鍵的愛荷華州只獲得1%選民支持，而他也在愛荷華州活動開始之前，宣布競選活動結束的消息。

歐洛克無法趕上前副總統拜登（Joe Biden）、麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）、佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）的腳步，甚至被年輕的印第安納州南灣市長布塔朱吉（Pete Buttigieg）超越。歐洛克表示，「能和你們站在一起，我感到非常自豪」，強調未來不會以總統候選人或被提名人的身分來為國家服務，也沒有再次競選參議員的打算。

BBC記者安東尼澤克爾（Anthony Zurcher）形容，歐洛克在過去12個月當中，從民主黨的搖滾新秀墜入政治生涯低谷，去年造成轟動的激情演說如今並沒有在全國競選舞台展現出來，從一開始的聲勢浩大到後來的每況愈下，加上個人履歷相對薄弱等不利因素，讓他無法在競選激烈的狀況上脫穎而出，損失慘重。

在歐洛克退出競選的消息傳出後，總統川普立刻在推特發文提到，「喔不！歐洛克剛剛退出總統競選，他之前還說自己是為此而生，我並不認同。」

Oh no, Beto just dropped out of race for President despite him saying he was “born for this.” I don’t think so! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2019

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