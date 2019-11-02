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愛荷華州列川習會考慮地點！　川普親口證實：想在美國簽協議

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▲▼ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美中貿易談判達成第一階段協議後，雙方要在何地簽署成為外界關注焦點。總統川普1日晚間在白宮表示，政府正在考慮好幾個不同的地點，但希望和中國國家主席習近平在美國簽署協議，並直言可能會在愛荷華州（Iowa）。愛荷華州不但美國農業主要出口州，也是美國2020年總統大選的關鍵州，更是習近平1985年首訪美國考察農業科技的地方。

綜合路透、法新社報導，川普與習近平原本有機會在智利APEC峰會簽署協議，但峰會已經取消。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）與商務部長羅斯（Wilbur Ross）先後表示，美方傾向在11月簽署協議，目前正在尋找適合場地。

「我們正在考慮幾個不同的地點，甚至有可能在愛荷華州…但我希望先達成協議」，川普向記者們透露，他想要在美國進行簽署儀式，強調這有可能會是美國農民史上規模最大的訂單，因此愛荷華州是政府考慮的地點之一。只不過，中方是否同意在美國簽署仍是未知數。

▲▼白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普政府官員表示，美方還是希望在11月簽署協議。圖為白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，川普2016年總統大選在愛荷華州贏得51.1%的選票，搶下自1980年前總統雷根（Ronald Reagan）以來共和黨候選人的最大優勢。此外，愛阿華州不但是主要的搖擺州，也是美國總統兩黨黨內初選第一個投票的州，具有指標性意義，若選在愛荷華簽屬協議，對川普來說是一大加分。

以農業角度來看，愛阿華州也是美國主要農業出口州。習近平1985年首訪美國考察農業科技的地方就是愛荷華州，當時以基層地方幹部的身分會見時任愛荷華州長、現任美國駐北京大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）。

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