美中貿易代表熱線達原則共識！　美國貿易代表署：副代表級續協商

▲ 美中貿易代表1日熱線。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美中貿易談判1日再有新進度，新華社報導，雙方貿易代表進行認真且建設性的通話熱線後，已經達成原則共識，同時討論下一步的磋商安排。川普政府官員周五也透露，談判磋商的進展相當順利，美方也計劃在11月簽署初步協議，但白宮尚未對通話一事做出回應。路透分析，這是近16個月以來針鋒相對的關稅戰後，為全球市場提供保障。

另據美國貿易代表署（USTR）聲明，中國國務院副總理劉鶴1日與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）通話，雙方在一系列議題上取得進展，且正在努力解決目前還沒達成共識的問題，接下來的討論將在未來由副代表級持續進行。

▲中國國務院副總理劉鶴（中）先前與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）見面。（圖／路透）

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）1日向記者透露，雙方在農業、金融、貨幣方面的協議近乎完成，且在智慧財產權上也已取得相當好的進展，儘管在這方面仍有部分工作需要完成，「我對此感到相當樂觀，儘管協議尚未完成，但我們已經取得重大進展。」

談及協議簽署的時機點，庫德洛表示，儘管智利APEC峰會取消，但美方仍然想要在11月完成協議簽署，「我們正在尋找場地，但希望能在差不多的時間點（簽署協議），一切都會定下來的。」美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）也透露，雙方應該會在11月中旬簽署，但仍在尋覓場地，預計會在11月初東亞峰會的時候宣布最新消息。

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