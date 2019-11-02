道瓊大漲300點！美10月增12.8萬就業人口激勵　S＆P500再刷歷史新高

▲ 過去5日，標普500指數已出現第3個收盤新高交易日。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美股三大指數1日全面上漲，受到10月份非農就業人口新增12.8萬人以及ISM製造業指數回升帶動，道瓊工業指數飆漲超過301點或1.11%，來到27,347.36點，標普500指數（S&P500）漲29.35點或0.97%，收在3,066.91點，那斯達克指數也漲了94.04點或1.13%，收在8,386.40點。值得一提的是，標普500指數、那斯達克指數收盤雙雙創下歷史新高。

綜合福斯商業頻道、CNBC等美媒報導，隨著美國工資以每年3%幅度增長，失業率已來到3%，儘管受到通用汽車連續6周罷工行動所帶來的壓力，但勞工部公布的10月份非農就業人口數新增12.8萬人，遠高於原本市場預期的7.5萬人，加上ISM的10月製造業指數回升至48.3，儘管幅度未達預期，但仍比9月的47.8還要好，帶動美股表現。

數據顯示，標普500指數已連續4周攀升，那斯達克指數則是連續5周上漲。路透分析，這似乎是美中貿易協商及相關數據優於預期帶來的正面結果。美國商銀財富管理區域投資總監傑夫卡拉維茲（Jeff Kravetz）表示，「對我們來說，這也顯示經濟在最後階段仍具有彈性，就目前而言，會讓投資人放心，進入冒險模式。」

在非農就業人口數的統計公布後，美國總統川普立刻發推文說，「哇，一個爆炸式就業數字剛剛公布了，針對修訂版和通用汽車的罷工進行調整，為303,000。這遠超出預期。美國真猛！」

Wow, a blowout JOBS number just out, adjusted for revisions and the General Motors strike, 303,000. This is far greater than expectations. USA ROCKS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2019

Stock Market up BIG! Record highs for S&P 500 and NASDAQ. Enjoy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2019

►非農就業數字遠超預期 美股3大指數上漲…川普：美國超猛



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