「不知為何而戰」看不到民進黨價值與理念　台南深綠里長退黨

▲「不知為何而戰」，台南市安南區南興里里長施柏男發表聲明，退出民進黨。（圖／翻攝自施柏男臉書，下同）

記者林悅／台南報導

2020大選，藍綠選舉造勢不斷，但被視為綠營票倉的台南市，卻有深綠里長宣布退出民進黨，安南區南興里里長施柏男，在臉書發表「退黨聲明」，他提到民進黨雖已全面執政，但是卻看不到過往堅持的價值與理念，社會前進迫切需要修復之時，黨內派系卻仍然為了政治利益互相攻訐，擴大裂痕，已不知為何而戰。

台南市安南區南興里里長施柏男退出民進黨聲明全文：「過往柏男所認識的民進黨是個重視弱勢族群、擁有民主價值的政黨。柏男在選上里長後，因本身沒有黨派，加上對民主的堅持與民進黨有共同理念，因此認為我與民進黨有合作空間，於2015年民進黨尚在野的時候，加入民進黨。目的是為黨輪替執政，現在初衷已實現，自問已盡身為黨員之本責，全力支持並認真執行黨所交付的任務。然而令人遺憾的是～現在的民進黨雖已全面執政，但是卻看不到民進黨過往堅持的價值與理念。當前政黨不理性對立的狀況，台灣持續陷入族群撕裂，社會前進迫切需要修復之時，黨內派系卻仍然為了政治利益互相攻訐，擴大裂痕。此時，柏男已找不到當初和民進黨同舟並戰的理由，更不知為何而戰？我無法預測未來，只能做對的事，民進黨執政近4年來所推動包括公投綁大選、同婚立法、一例一休、年金改革等政策，都忽略基層人民真實感受，亦和柏男的理念與信仰差異甚大，因此我今日正式向民進黨台南市黨部提出退黨申請，未來退黨後我將以「無黨籍」身份為民服務，繼續與民眾站在一起。期待明天，會更好！」。

據了解，擁有成大EMBI企管碩士學歷的施柏男里長，是少數擁有高學歷的年輕里長，沒有政治家世背景的他，當選安南區南興里里長，他結合教育及企管專業，透過網路等現代科技，帶領志工團隊，為里民服務，，深受里民肯定。

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