總質詢狂問黃瀞瑩性騷擾案　呱吉：真的關心不會用粗暴的方式

▲學姐黃瀞瑩、台北市長柯文哲、台北市府顧問劉嘉仁。（組合圖／記者湯興漢、李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

柯市府日前傳出市府顧問劉嘉仁藉職務之便對北市府發言人「學姐」黃瀞瑩有逾矩的行為及對話，引起各界譁然，台北市議會總質詢也群起關注。對此，台北市議員「呱吉」邱威傑說，不論藍綠都在質詢學姐性騷擾案，若是真的關心職場性騷擾與平權議題，「其實你不會想要用這麼粗暴的方式審問被害人」。

呱吉10月31日在臉書發文，談到台北市議會總質詢時間，是整個會期唯一一次讓市議員可以質詢市長40分鐘的機會，「正常來說，大家都要趁機拿出自己研究了很久的題目好好質問市長」。

「但是今天不論藍綠，都在質詢學姊性騷擾案」呱吉說，甚至還有市議員直接吆喝：「學姊在嗎？來，我們請兩邊現場對質！」他直言，如果真的關心職場性騷擾與平權議題，「其實你不會想要用這麼粗暴的方式審問被害人」。

呱吉認為，這麼做的目的根本不是為了正義，只是要讓台北市長柯文哲難看，順便享受一下媒體喀擦喀擦的快門聲，更說「這就是台灣政治與媒體墮落的噁心現狀」。他指出，整整三個月的會期，大家準備了好久的題目，都比不上今天突發的一則性騷擾新聞，「那我們也可以想見原本準備的質詢內容有多貧乏了」。

▲台北市議員呱吉邱威傑。（資料照／記者李毓康攝）

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