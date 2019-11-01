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張善政「年輕人沒出社會覺得嗆中很爽」　林鶴明斥：嚴重失言

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▲張善政。（圖／中評社）

▲張善政。（圖／中評社）

記者蔣婕妤／台北報導

韓國瑜國政顧問團召集人張善政接受媒體專訪時提到，認為「年輕人沒出社會覺得嗆中很爽」。總統府林鶴明1日在臉書發文表示，自己對此大吃一驚，因為怕被標題帶風向，還特別去找了原文閱讀，「我必須很嚴正的指出，張善政召集人真的失言了」。

張善政接受中評社專訪時提到，「至於年輕人支持蔡英文和韓國瑜的比例懸殊原因為何？張善政認為，有部分當然是年輕人喜歡看蔡英文嗆對岸，看起來很爽，年輕人有時候還沒出社會、體驗到生活實際經濟壓力等，就是喊爽。所以年輕人支持蔡英文倒不是因為這幾年政績做得多好，而是他們覺得跟對岸嗆聲很爽，有點逞口舌之快。」

為何說張善政失言，林鶴明解釋，因為對方說「年輕人有時候還沒出社會、體驗到生活實際經濟壓力等，就是喊爽。」這句話，證明張善政的不知人間疾苦。怎樣叫做出社會，難道畢業才是出社會？還是要出國留學回來才叫做出社會？

林鶴明提到，有多少年輕人，高中、大學還在學的時候就開始打工賺錢，每天除了上課以外，就是要面對「這個社會」的真面目，張善政如果每天去超商、去麥當勞或者去加油站，為他服務的這些年輕人，可能都是他口中還沒出社會的年輕人。他批，「但是很抱歉，大家每個人都必須面對生活壓力，不然就是你很少去超商或麥當勞，不知道年輕人的工作型態為何？張先生這樣的發言，更是忽視、貶低許多在學的打工族對於社會的付出。」

林鶴明說，「蔡英文這三年做了什麼事情？她一上任就開始調漲打工族的時薪，從120元連續每年調整，明年元旦打工族的時薪將提昇到158元，蔡英文在第一任幫打工族連續加薪5次、調升了38元。而且2020年經濟成長率第三季還拿到亞洲四小龍第一名。馬英九兩任八年也有調，從95元調到120元，調升25元。但可惜張善政先生擔任院長期間剛好沒調整時薪，大概也是因為任期太短。」

林鶴明指出，張善政的失言，更讓人難過的是，他把所謂支持蔡英文的年輕人都標籤上只是「嗆聲很爽」、「逞口舌之快」的年輕人。他感嘆，「我不知道張善政先生是故意的，還是無意的，因為在民主時代，年輕人支持政治人物，不像過去國民黨時代的救國團或者逼迫人家要入黨，年輕人有網路、有新聞、有媒體，還有張先生的直播可以看，如果政治人物說得無理，年輕世代比張先生還會酸，但是如果政治人物講話有道理，年輕世代也會按讚或分享。」

林鶴明痛斥，非常訝異張善政會說出這番言論，這是嚴重失言，更是把年輕世代污名化的重大失言。他質問張善政，「社群時代的年輕人接受資訊的能力和管道遠超過過往，退一萬步而言，難道香港街頭上的年輕人，面對北京政權的抗議，也都是所謂的嗆聲很爽，只是逞口舌之快的年輕人嘛？」

林鶴明強調，韓國瑜如果想要爭取年輕選票，這種污名化年輕世代和打工族的說法大可不必，講些有建設性的，說一下你做過的事情，勝過於二分法年輕世代。

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