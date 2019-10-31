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台南須凸顯城市個性 高思博：老屋活化搭配輕軌發展舊城區特色

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▲成功大學都市計畫系主任張學聖教授與高思博認為，台南應運用獨特的城區老屋資源，搭配輕軌的接駁，必能營造出全台最友善的城市。（圖／記者林悅翻攝）

▲成功大學都市計畫系主任張學聖教授與高思博認為，台南應運用獨特的城區老屋資源，搭配輕軌的接駁，必能營造出全台最友善的城市。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市需要甚麼樣貌的城市個性？成功大學都市計畫系主任張學聖教授與高思博在本週「爆報台南」廣播節目中廣泛開講後，一致認為台南應運用獨特的城區老屋資源，構成點線狀的特色景觀，搭配輕軌的接駁，必能營造出全台最友善的城市。

張學聖同時擔任台南古都再生保存基金會董事，參與「老屋欣力」專案長達10年，他說台南的都市特性正逐漸減弱當中，基金會結合建築、都計、歷史的視野，推出窄門餐廳及二手書局等的老屋活化點狀成果，如今已形成正興街的線狀成果，未來正透過都計手段的配置和引導，構成面狀的整體氛圍，串聯點線面，凸顯台南最具特色的老城區樣貌。

張學聖強調，台南與台北的都市個性截然不同，如果採取同樣的都市計畫模式並不恰當，例如目前正在推展的單軌捷運，高掛空中行駛，對舊城區景觀、行人的衝擊頗多。

張學聖建議市府應多參考日本京都、德國福來市、高雄臨港線的捷運模式，在舊城區採取與行人、單車騎士並用路權的輕軌，將台南舊城區建構成友善步行的生態區域，擔任大台南市政倡議發展聯盟理事長的高思博，相當認同台南應凸顯城市個性的理念，他承諾將透過發展聯盟，逐步尋求社會各界的共識。

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