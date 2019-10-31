台南學甲幼兒園訪視學甲濕地　小朋友在生態園區認識生態保育重要性

▲台南市立學甲幼兒園訪視台南學甲地生態園區，小朋友近距離認識濱海植物、蟹類，都感到非常興奮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「哇！還看到許多招潮蟹了！」，台南市立學甲幼兒園10月31日訪視台南學甲地生態園區，小朋友近距離認識濱海植物、蟹類以及親眼蟹類爬出洞口覓食、求偶或打鬥，目睹生態保育的環境，小朋友都是第1次到訪學甲濕地生態園區，有獎徵答得到小小黑琵書包，都感到非常興奮，吵著黑琵來時還要再來觀賞。

台南市立學甲幼兒園小朋友及老師一行50多人，配合學甲濕地生態園區「導覽解說教學」活動，在園長沈麗瑛及多位老師率領下，前往學甲濕地生態園區進行一場生態導覽解說教學活動，由台南市生態保育學會榮譽理事長邱仁武及總幹事蔡振賢、副總幹事黃永豐、周湘瑤率領志工協助還進行現場導覽解說。

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一行人首先抵達學甲濕地的賞蟹區，總幹事蔡振賢指稱，廢棄農地形成的學甲濕地，也已成為蟹類的家，其中以弧邊招潮蟹、清白招潮蟹、北方招潮蟹最多。此外角眼拜佛蟹、淡水泥蟹、台灣厚蟹、雙齒近相手蟹等，可在鯽魚膽及紅樹林植物底層發現。喜歡棲息於砂質底質的圓球股窗蟹，則出現在感潮的潮間帶地區。這裡也是螃蟹分布最豐富的地方，淡水泥蟹、鋸緣青蟳、萬歲大眼蟹等，都在潮間帶的砂地上留下一行行爬痕。

副總幹事黃永豐還帶領小朋友前往第一賞鳥亭，表示國際級保育鳥類「黑面琵鷺」來報到，最高紀錄為428隻，但現場還沒有看到黑面琵鷺，只有看到許多黑腹燕鷗等鳥類，小朋友顯得相當興奮，許多親子都是第一次到訪學甲濕地，他們都表示號稱「國際明星鳥」的「黑面琵鷺」，自七股飛來學甲濕地時，他們還要來看牠們。