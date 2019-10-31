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黃偉哲居中使力　台南優質農產再銷北美洲加拿大

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▲在台南市長黃偉哲居中使力下，讓台南優質農產再銷加拿大。（圖／記者林悅翻攝）

▲在台南市長黃偉哲居中使力下，讓台南優質農產再銷加拿大。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為讓台南優質農特產品外銷更多國家，台南市長黃偉哲指示台南市農業局積極拓展北美市場，繼今年9月首度讓文旦、芒果、火龍果等台南農特產品在北美加拿大熱銷，市長黃偉哲10月31日又在麻豆區安業果菜運銷合作社，主持「台南優質農產再銷加拿大」記者會，宣布再讓台南青皮椪柑首次開啟北美洲外銷里程。

市長黃偉哲表示，這次的主力產品台南青皮椪柑行銷加拿大是樂觀期待，很感謝太康有機農產，種植出這麼多有機的農產品，就是從頭到尾不用化學肥料與農藥，這點台灣自己把關嚴格，能拿到有機標章不是件容易的事，相信送到加拿大一定能通過他們嚴格的檢查。黃偉哲再次感謝替農民打先鋒的東山農會、外貿協會、經濟部國貿局、農委會、農改場，更謝謝國華超市，能夠引進優良台南農產品給加拿大的消費者，期待銷售長紅。

市府2019年9月首次率團前往新加坡及加拿大辦理以文旦為主題的促銷活動，行銷效益良好。31日於麻豆區安業果菜運銷合作社舉辦「台南優質農產再銷加拿大」記者會，除市長黃偉哲出席外，還有台南區農業改良場副場長羅正宗、國華台灣食品公司周怡華董事長、御賞屋有限公司張錦娟小姐、太康有機農場主席鄭鴻權、農果菜運銷合作社理事主席劉家峻、安業果菜運銷合作社監事李孟翰及陳秋宏議員等人，為台南農產再次銷往加拿大共同分享喜悅，期望台南農產品外銷能再創佳績。

農業局表示，在市長黃偉哲居中牽線下，台南市於今年9月6日至13日於加拿大的國華超市辦理「台南文旦暨農產加工品展售會」。在旗下超市通路20個銷售據點販售台南農產及加工品，該超市首批採購台南文旦、凱特芒果、火龍果以及農產加工品柚子蔘、越光米、鹽水意麵、關廟麵、蓮藕粉、牛蒡、毛豆產品、黑豆產品和水果乾採購金額達600萬農產品，後來又追加兩次空運火龍果和芭樂及100箱紅柚緊追熱潮，銷售熱絡。

10月31日國華台灣食品公司又再次大力採購約15000公斤的台南東山青皮椪柑、柳丁及太康有機農場的火龍果720公斤、學甲大西瓜1000公斤以及麻豆大白柚、關廟麵等共計18.57公噸，滿滿40呎貨櫃的台南農產品銷往加拿大。相信台南優質農產品及精進農產加工技術展現台南農產實力，能在市場上站穩腳步。更相信在台南市政府積極努力拓展海外市場，對提高農民收益是一項福音。

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