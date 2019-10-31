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台中曉明女中到台南野炊不慎引爆瓦斯罐　11人送醫4人傷勢較重

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▲台中曉明女中學生，在台南市楠西區曾文青年活動中心野炊時，疑不慎發生瓦斯罐爆炸，造成學生燒燙傷事件，造成11名學生燒燙傷送醫救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台中曉明女中學生，在台南市楠西區曾文青年活動中心野炊時，疑不慎發生瓦斯罐爆炸，造成學生燒燙傷事件，造成11名學生燒燙傷送醫救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台中曉明女中學生，10月31日晚上6時51分許，在台南市楠西區曾文青年活動中心野炊時，疑不慎發生瓦斯罐爆炸，造成學生燒燙傷事件，台南市消防局接獲後，派遣救護車前往將11名臉、手燒燙傷女學生送醫，其中4人傷勢較嚴重，受有1~2度5-18％燙傷，救護車送台南成大醫院等4家醫院救治中。

▲台中曉明女中學生，在台南市楠西區曾文青年活動中心野炊時，疑不慎發生瓦斯罐爆炸，造成學生燒燙傷事件，造成11名學生燒燙傷送醫救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台中曉明女中學生，在台南市楠西區曾文青年活動中心野炊時，疑不慎發生瓦斯罐爆炸，造成學生燒燙傷事件，造成11名學生燒燙傷送醫救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局於31日晚上6時38分許據報，在台南市楠西區曾文青年活動中心有11名台中曉明女中學生，在野炊時不慎發生燒燙傷事件，消防局接獲後派遣二大、楠西、玉井、東原、南化消防分隊救護車輛，共出動6車11人前往搶救，楠西救護車到場後，表示有11名同學燒燙傷，4名同學較嚴重，4人有1~2度5-18％燙傷，由陸續到場的救護車，將受傷的11名女學生分送台南成大醫院（2人）、奇美醫院（2人）燙傷中心、柳營奇美醫院（3人）、麻豆新樓醫院（4人）救治中。

▲台中曉明女中學生，在台南市楠西區曾文青年活動中心野炊時，疑不慎發生瓦斯罐爆炸，造成學生燒燙傷事件，造成11名學生燒燙傷送醫救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台中曉明女中學生，在台南市楠西區曾文青年活動中心野炊時，疑不慎發生瓦斯罐爆炸，造成學生燒燙傷事件，造成11名學生燒燙傷送醫救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲野炊時疑不慎發生瓦斯罐爆炸現場。（圖／記者林悅翻攝）▲野炊時疑不慎發生瓦斯罐爆炸現場。（圖／記者林悅翻攝）▲野炊時疑不慎發生瓦斯罐爆炸現場。（圖／記者林悅翻攝）

▲野炊時疑不慎發生瓦斯罐爆炸現場。（圖／記者林悅翻攝）

消防局初步了解，疑因卡式瓦斯爐離烤肉火源過近，造成瓦斯罐爆炸而造成學生燒燙傷，學生受傷多為臉部及手部灼傷，到晚上7時30分全部送醫處置完成。目前詳細受傷原因及正由台南市玉井分局警方調查中。

▲救護人員將受傷女學生以救護車送醫。（圖／記者林悅翻攝）

▲救護人員將受傷女學生以救護車送醫。（圖／記者林悅翻攝）

據台南市消防局指出，玉井分隊救護車送2名15歲女學生到成大醫院（2人都是臉、手1-2度燒燙傷，1人10％、1人5％）、左鎮分隊救護車送3名13歲女學生到柳營奇美醫院（3人都是手部1至3度燒燙傷，2人1度及3度燒燙傷6％、1人手部1度燒燙傷3％）、東原分隊救護車送2名13歲女學生到永康奇美醫院（1人臉、右手2度燒燙傷18％、1人雙手2度燒燙傷18％）、楠西分隊救護車送4名14歲女學生到麻豆新樓醫院（4人都是手部1度燒燙傷9％以下）。

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