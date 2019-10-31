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共創台灣精準醫療新里程！　台南市參與國家級生物資料庫整合平台　

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▲台南市副市長王時思，代表台南市出席「台灣精準醫療啟航暨Biobank整合平台聯盟成立發表會」。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市副市長王時思（左二），代表台南市出席「台灣精準醫療啟航暨Biobank整合平台聯盟成立發表會」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府生物資料庫受邀參與行政院積極推動的國家級生物資料庫整合平台，副市長王時思代表出席「台灣精準醫療啟航暨Biobank整合平台聯盟成立發表會」。

台南市資料庫由王時思副市長代表及國內其他30家Biobank的單位代表共同與會，並於副總統陳建仁、中研院院長廖俊智、行政院政務委員吳正忠、衛生福利部部長陳時中等人帶領下，共同點亮「台灣精準醫療啟航」儀式，象徵國家級生物資料庫整合平台正式啟動。

未來透過該計畫之推動，不僅可活絡整體生物資料庫之運用，並可藉由該平台所提供之加值服務串接健保申報資料、電子病歷、癌症登錄、罕見疾病等資料庫，提供臺灣醫藥生技研究與精準醫療發展之重要資料來源，加速疾病研究與新藥研發，並吸引國外藥廠來台投資，提升台灣醫療照護品質與水準嘉惠國人。

台南市生物資料庫於2013年5月6日即獲得衛生福利部設置許可，為全國第1批通過生物資料庫設置許可的單位，以促進全體市民健康為宗旨，衛生局自2003年開始即透過「行動醫院、全民健檢」整合式篩檢活動，結合參與民眾檢驗後的驗餘檢體、當次檢驗報告、飲食習慣、生活習慣、家族疾病史等健康初級資料而成立本資料庫，目前堪稱全國規模最大之生物資料庫，不僅收集、保存資料，並以最嚴格的安全措施進行管理，對所有生物資料之入庫及釋出作最周全的保護，並屢獲衛生福利部實地履勘審查委員的讚賞及肯定。

台南市長黃偉哲為維護市民健康，致力於各項公共衛生政策的推展，期勉同仁為改善市民健康提供另類服務，台南市生物資料庫一直透過嚴謹及制度化之管理、運作，發揮生物資料庫潛藏的生物醫學價值，更將為台南市民創造更大的健康福祉。未來將藉由「國家級生物資料庫整合平台聯盟」機制，使本資料庫得國內、外優秀研究團隊之青睞，將本資料庫做最妥適運用，期待能發揮本資料庫之最大價值，使在生物醫學領域能有卓越研究成果，為台南市民甚至全國國民健康做最大貢獻，更甚而為本國生物醫學研究開創新紀元。

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