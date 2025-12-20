都是超過40天沒比賽　獵鷹末節甦醒轟37分擊退來訪洋基

▲都是超過40天沒比賽，台鋼獵鷹靠著最末節找回進攻火力，在主場開幕戰擊敗洋基工程 。（圖／PLG提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

經過了超過40天的休戰，P.LEAGUE+台鋼獵鷹20日在主場成大體育館迎戰新軍洋基工程，此役獵鷹開箱新洋將貝納師，他也不負眾望，來台首秀就繳出21分16籃板，不過年輕洋基展現韌性，雙方一路激戰到第四節，最後獵鷹靠著替補多比單節轟下10分建功，最終在主場以102：90擊敗對手，奪下本季主場首勝。

獵鷹上次出賽已經要追朔至11月8日，洋基同樣前一次出賽也是11月9日，兩支球隊都有超過40天沒比賽，開賽主場作戰的獵鷹明顯還在找手感，外線9投全落空，而洋基則是靠著庫薩斯、喬治金合轟15分，在首節打完以23：16領先，次節獵鷹雖然外線手感依舊冰冷，還被洋基洋將阿拉薩灌籃得手，不過鷹隊新洋將貝納師單節5投4中，豪取10分8籃板還進帳1助攻，幫助球隊單節打出26比17的比分，在上半場打完反以42：40超前。

不過洋基在易籃後展開反攻，靠著狀元葉惟捷、高偉綸的好表現，兩人合力貢獻13分，加上傑克森也拿下6分，三人幫助球隊在第三節打完搶回領先優勢，但最末節獵鷹替補出發的小洋將多比，找到手感，單節5投4中、包含三分球3投2中拿下10分，攜手穩定輸出的翟蒙、貝納師，讓獵鷹在決勝節轟下37分鎖定勝利，終場獵鷹就以12分之差在主場奪勝。

▲獵鷹新洋將貝納師來台首秀就繳出21分16籃板。（圖／PLG提供）

獵鷹此役5人得分雙位數，除了新洋將貝納師有好表現，翟蒙轟下23分是全隊最高，多比、谷毛唯嘉都繳出14分，白薩則是挹注13分；洋基則是以阿拉薩的18分17籃板「雙十」成績最為亮眼，狀元葉惟捷拿17分，傑克森16分，喬治金14分，庫薩斯11分。