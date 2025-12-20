　
社會 社會焦點 保障人權

北市恐攻過後！蔣萬安下指令　北市警局每天部署1050警力維安

記者邱中岳／台北報導

台北車站在19日發生恐怖攻擊，恐攻殺人魔張文連續犯下4起縱火案件後，在北車、南西誠品無差別攻擊導致3人不治身亡，嫌犯也隨即跳樓身亡，北市長蔣萬安也在19日就下達指令，要求包括北市警局在內等市府相關局處妥善分工，全力維持首都治安，北市警局將每天動員1050名警力協助人潮眾多場所進行維安。

警方調查，27歲的張文，因妨害兵役案件遭到桃園地檢署發布通緝，1月時北上北市中正區公園路20巷承租分租套房，但沒想到在19日犯下不特定傷人案件，導致3死11傷，最後嫌犯從南西誠品頂樓墜落身亡。
▲▼北市警局針對人潮眾多的車站、捷運、機場等處，加強警力巡邏。（圖／記者邱中岳翻攝） 

▲北市警局針對人潮眾多的車站、捷運、機場等處，加強警力巡邏。（圖／記者邱中岳翻攝）

案發之後引起各界關注，總統府各院會、北市府各局處都高度重視此事，北市長蔣萬安也在第一時間前往現場，並慰問相關死傷被害人以及家屬，並且指示北市警局及本府相關局處妥適任務分工，各盡其職並保持橫向聯繫，全力穩定社會秩序。

北市警局同步加強勤務作為，強化維護市民安全，針對轄內捷運站、車站、轉運站及機場等人潮聚集地加強戒備及提高見警率，各分局每日動員警力800名、捷運警察隊80名、刑事警察大隊特勤警力10名，並向警政署申請日、夜各支援80名，共計160名保安警力，每日動員警力1050人，並與各場所業者及保全人員強化聯防機制，全力投入本市治安維護工作。

12/18 全台詐欺最新數據

張文原始計畫更駭人！57歲男制止他遭砍罹難　意外擋下更大屠殺

15萬人嗨爆永華！台南好young耶誕搖滾開唱　黃偉哲撒嬌舞全場笑翻

川普「對台軍售」策略大轉向　武器焦點：防共軍登陸

王力宏用「AI機器人舞群」　空翻安穩落地..馬斯克轉發大讚

