台中男留遺書「高美濕地尋短」　隔日大甲溪出海口發現遺體

▲岸巡人員於高美濕地大甲溪出海口發現曾男遺體。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市太平區46歲曾姓男子，30日在家中留下遺書，表示要到高美濕地尋短後騎車離家，中部分署第三岸巡隊接獲海巡署地四巡防區指揮部通知後，立即派員前往高美濕地搜尋，31日凌晨1時許在堤岸附近發現曾男機車，同日上午與清水分局協力協尋，於高美濕地大甲溪出海口發現曾男遺體。

海巡署第三岸巡隊表示，曾男30日晚間10時許從中市太平區住家騎機車外出，家屬在家中發現他留下的遺書，內容提到將到高美濕地尋短，曾男女兒趕緊向警方通報請求協尋。

第三岸巡隊31日凌晨1時許接獲地四巡防區指揮部通知後，即派員前往高美濕地沿岸搜尋，在高美濕地某處堤岸發現曾男騎乘的機車，卻不見曾男蹤影。與清水消防、警分局漏夜聯合搜尋，於上午11時許，在大甲溪出海口發現曾男，但已無生命跡象，遺體經岸巡人員打撈上岸後交由警方處理；至於曾男為何尋短，家屬則未透漏。

▲發現曾男時已無呼吸心跳。

第三岸巡隊呼籲，民眾應珍惜生命，循求各類管道援助；海巡工作除致力於杜絕走私、偷渡、海洋保育及為民服務等各項工作外，對於救生、救難及民眾生命守護亦全時盡力守護，若民眾有需要海巡人員提供協助時，歡迎撥打海巡署「118」免費服務專線，海巡人員將竭誠為民眾服務。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

他異想天開膠帶改造車牌號 潛入餐廳行竊仍被查出送辦

連千毅幕後「大哥」曝光！曾參選苗栗議員口號「全心盡力」

政大蔣介石銅像遭「潑漆砍馬腳」 男大生喊「行使歷史正義無罪」判拘45天