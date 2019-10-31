不滿主委！住戶騎樓前爽罵：他是妳客兄？　下場「吃4官司」噴10萬5千元

▲台中女不滿社區主委、財委，騎樓前一句話代價是10萬5千元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中一名許姓女子因故不滿社區范姓男主委及徐姓女財委，竟在社區騎樓前對2人說，「他是妳的客兄嗎？」，接著雙方發生激烈爭執。事後2人不堪受辱，分別提告。法院審理後，依誹謗罪判許女拘役30日確定、拘役45日，共得易科罰金7萬5千元，另仍需分別賠償2人各1萬5千元。

判決書指出，許女與范姓主委2018年8月18日中午，在大樓騎樓前發生爭執，范男質問她占用大樓地下室空間的事情，又碰上經過的徐女向范男稱「無須搭理她」，許女因此心生不滿，竟在公眾場合大聲用台語對2人說，「他（范姓主委）是妳（徐姓主委）的客兄嗎？」

許女隔日上午又對著物業管理公司派駐大樓的李姓主任說，「我昨天給主委跟財委洗臉，我說主委是財委的客兄」，同日下午在管理室再度遇見李姓主任及另名林姓保全員時，又再度表示，「你們主委是財委的客兄」等語。

范姓主委及徐姓財委不甘受辱，決定提告。台中地院審理後，范姓主委提告部分，依誹謗罪判許女拘役30日確定，得易科罰金3萬元，至於徐姓財委提告部分，則是判處拘役45日，得易科罰金4萬5千元，可上訴。另外，范姓主委及徐姓財委也提出民事告訴，分別向許女求償10萬元精神撫慰金，台中簡易庭判許女應分別賠償2人各1萬5千元。

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