「他是妳客兄？」台中婦人逞口舌之快　一句話判賠9萬元

▲許婦當眾對社區男主委及女財委說「他是妳客兄嗎？」，遭2人提告妨害名譽、誹謗。（示意圖／取自圖庫123RF）

記者白珈陽／台中報導

台中市西屯區某社區大樓住戶許婦，當眾對社區男主委及女財委說「他是妳客兄嗎？」，隔天，又得意洋洋得向社區保全員說「我昨天給主委跟財委洗臉，我說主委是財委的客兄」，為逞口舌之快，一句話誹謗2人，許婦分別被判處拘役30日、45日，可易科罰金；民事賠償部分，法院判處許須賠償財委1萬5000元，主委則還在審理中，目前累計許婦須賠9萬元。

判決書指出，許婦為中市西屯區某社區大樓住戶，2018年18日上午11時許，在社區騎樓前，對社區大樓主任委員阿鈞及財務委員阿香說，「他（指阿鈞）是你客兄嗎？」

次日，許婦遇到物業管理公司派駐主任李男，向他說「我昨天給主委跟財委洗臉，我說主委是財委的客兄」，當日下午4時許再碰到李主任及林姓保全員時，許婦又重述一次，及「你們主委是財委的客兄」等語。

阿香、阿鈞2人不堪受辱，分別對許婦提告妨害名譽、誹謗等案。阿鈞部分，許婦被判處拘役30日定讞；阿香部分，判處拘役45日（此部分可上訴），可易科罰金。阿香、阿鈞2人也提告請求精神賠償10萬元，台中簡易庭判許婦須賠阿香1萬5000元，阿鈞部分則還在審理中。

早在2016年，許婦就曾在定期委員會會議，於眾人前公開嗆阿香「不要臉」、「她（指阿香）有多垃圾你知道嗎？」，被判罰金6000元定讞，如今許婦再為逞口舌之快，一句話得罪2人，遭2人怒告，除被判罰款，還得面對民事賠償。

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