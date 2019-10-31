他異想天開膠帶改造車牌號　潛入餐廳行竊仍被查出送辦

▲桃園市林姓男子今年6月間以膠帶覆蓋機車車牌，潛入餐廳行竊仍被警方識破逮捕到案。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子今年6月間以黑色膠帶將媽媽所有機車車牌覆蓋變造，再用來尋找下手目標，林男當晚潛入龍潭區某餐廳內，竊取3000元與2瓶高粱酒後逃逸，自以為變造車牌不會被查出，但警方調閱監視器再以車追人逮捕林男到案，檢方31日偵結依竊盜、偽造變造特種文書罪嫌將林提起公訴。

檢警調查，44歲的林姓男子於2015年因毒品案多次進出監獄服刑，去年5月出獄後仍不知悔改，今年6月19日晚間10時許，以黑色膠帶貼覆在媽媽名下機車車牌，將原本6、0、G等數字與英文變更，騎車外出尋找犯案目標。

林男在龍潭區騎車到佳安里佳安路一家已打烊餐廳，趁店內無人從窗戶潛入餐廳，在將櫃檯四處搜括將裝有3000元的零錢包竊走，還順手偷走2瓶高粱酒，總價值約6000元，林男以為車牌變造後即使監視器也查不出來，但翌日上午王姓業者發現遭竊後報警處理，警方調閱監視器查出機車，再以車追人仍然將林男逮捕到案。

檢方認為，林男變更車牌、偷竊現金與高粱的犯行明確，在警方提供監視畫面截圖等證據，偵結依竊盜、偽造變造特種文書等罪嫌將林男提起公訴。

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