連千毅幕後「大哥」曝光！曾參選苗栗議員口號「全心盡力」

▲謝育全是太陽會苗栗分會會長。（翻攝謝育全臉書）

圖文／鏡週刊

今年9月，直播主連千毅因為與另一直播主鄭又仁在網路上互嗆聲，後續引發鼓山區的倉庫被砸、前鎮區一家寵物店被開槍的重大社會案件，警方專案小組懷疑幕後有人教唆，追查後於30日晚間，在苗栗拘捕連千毅背後的「大哥」、即太陽會苗栗分會會長謝育全及苗栗分會蘇姓男子，也同步於高雄市區逮太陽會高雄分會李姓會長。

今（31）日，據苗栗一名不具名的民意代表指出，竹南鎮在地的角頭其實都非常凶悍，謝育全在竹南的名氣其實不大，在地方上大家會知道謝男，大都是因為知道他是前議員謝芳紋的哥哥。

本刊調查，在2018年縣市長首長選舉中，謝育全就曾以無黨籍身分，參與苗栗縣竹南鎮第三選區的鎮民代表選舉，最後不幸以870票飲恨落敗，但值得一提的是謝男在參選期間，所使用的選舉口號「全心盡力」，與胞妹謝芳紋在選舉公報上簡短的政見「你說、我做」相似，種種跡象指出兄妹兩人都不想以空頭支票欺騙選民，而想以實際行動來為選民服務。

▲謝育全曾以無黨籍身分，參與苗栗縣竹南鎮第三選區的鎮民代表選舉。（翻攝謝育全臉書）

只是日前連千毅事件，造成社會極度動盪不安，警方仍在釐清連的大哥謝育全是否參與教唆寵物店槍擊事件，目前全案已依違反組織犯罪、槍砲、殺人未遂以及恐嚇和毀損等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，一切等待後續檢警調查。



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