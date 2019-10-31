韓國瑜提的「4年100億青創基金進度」　青年局長：第1年已籌資32億

▲林鼎超向劉德林表示目前已籌措到32億元的青年創業基金。（圖／翻攝自高雄市議會即時串流）

記者徐愷昕／高雄報導

高雄市青年局1日掛牌成立，盼能讓青年返回家鄉工作，在高雄築夢、圓夢。國民黨高雄市議員劉德林在31日市政總質詢時問青年局長林鼎超，「先前韓國瑜提出的4年100億青創基金進度是否已達成？」林鼎超表示，「目前第1年已籌到32億元，其中23億為民間投資，未來將由民間企業配合政府策運作，投資高雄青年創業」。

高雄市議會第3屆第2次定期大會31日展開，國民黨市議員劉德林在質詢青年局長林鼎超時，問起韓選前高喊北漂政策的進度，「有關4年100億的青創基金，第1年25億是否已籌到？」林鼎超回應，「目前已籌到32億元，其中民間資金23億、市府預算3億、銀行貸款7.5億，另補助部分前3年的利息也都由青年局來負責」。

有關民間資金占投資半數以上，劉德林擔心這樣會影響政府政策推動，到頭來被企業牽著走，但林鼎超有信心，「確實民間創投、企業都有自己的投資策略，他們都希望能自由自主的投資，但同時雙方已達成協議，絕對會完全配合高雄市政府青年投資創業政策來推動」，最後更答應劉一旦實施不如所想像，他絕對會負責到底。

有關高雄未來的青創發展，劉德林詢問林鼎超有沒有什麼實際的想法及作為，林說，「青年局主要業務就是協助青年投資、貸款、補助、輔導，在這當中投資固然重要，但輔導也是我們相當看重的一部份，因此30日我們已成立了青年創業推動平台，希望串聯產業界、學界資源，該聯盟會提供許多課程、業師和導師的輔導。」言談中大大展現青年局決心，盼高雄青年除了資金外，還能透過平台獲取其他資源。

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