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港湖女神曾「濕身」相挺！賴清德北市首場輔選獻給高嘉瑜

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▲高嘉瑜曾「濕身」替賴清德站台。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲高嘉瑜曾「濕身」替賴清德站台。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

賴神回來了！前行政院長賴清德輔選行程開跑，11月1日台北市首場站台行程，獻給在初選時力挺自己的「港湖女神」高嘉瑜，接續整個周末也是行程滿檔，將分別在北市、新北、台南、高雄替綠營立委候選人輔選，2日更將合體總統蔡英文。

賴清德初選後沉澱許久，直到日前出訪美國才終於公開露面，回台後，27日首先前往彰化為立委黃秀芳站台，接連幾天又轉為低調、沒有公開行程。不過，賴清德自11月1日起一連三日密集替綠營立委候選人站台，顯見賴神的輔選行程即將全面開跑。

高嘉瑜在民進黨初選時選擇公開力挺賴清德，在初選後期更站上賴清德戰車，面對大雨「濕身」也不喊累，沿路大喊替賴神拉票。這次賴清德輔選行程開跑，在台北市的首場站台也選擇獻給高嘉瑜。

賴清德11月1日一早九點先前往內湖替高嘉瑜站台，陪著港湖女神市場掃街；接著下午1點至北投輔選吳思瑤，3點也將參加北投溫泉季；結束北投行程後，賴清德將趕往新店，下午4點半在深藍艱困選區替張銘祐輔選，陪同張銘祐及議員陳永福在新店建國黃昏市場掃街。

11月2日一早，賴清德回到家鄉台南，上午10點將合體總統蔡英文，替子弟兵林俊憲輔選；同日下午4點半則在高雄陪劉世芳掃街。3日早上10點，賴清德將出席郭國文的競選總部成立大會，晚間6點半現身高雄李昆澤音樂會。

賴清德輔選開跑，也終於將與蔡英文和體。林俊憲2日受訪時表示，這是他跟小英總統的聯合競選總部，總統會親自來主持開幕，自己的選區承接賴清德之前立委時期的選區，當然也希望對方來輔選。他說，「蔡賴都會到，不管什麼形式，他們都會到場，民進黨就是團結，對支持者士氣、心情都是大大鼓舞，就候選人來講，最強的人來幫我們助選，賴清德蔡英文實現民進黨團結經才，對我們未來打選戰非常重要。」

他強調，蔡英文集賴清德這樣的時間組合，是非常重要的象徵意義，「民進黨團結一致，全黨攜手打贏總統立委大選。」

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