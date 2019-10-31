智利取消APEC峰會　蔡英文主張合作倡議：以部長級多邊對話進行

▲APEC峰會沒有辦法舉辦，總統蔡英文31日在接見布魯金斯研究院台灣講座卜睿哲時表示，台灣主張合作倡議，透過部長級的多邊對話來進行。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

針對APEC峰會沒有辦法舉辦，總統蔡英文31日在接見布魯金斯研究院台灣講座卜睿哲時表示，台灣主張合作倡議，透過部長級的多邊對話來進行。

蔡英文表示，智利政府宣布取消APEC峰會，感到非常遺憾，APEC是國際經濟重要的對話平台，也是台灣所參與最重要的國際組織，因此呼籲透過成員共同努力，採取補救措施，呈現過去一年所有會員努力的成果。

蔡英文指出，她已經指示各個部門，雖然峰會沒有辦法舉辦，但這次台灣所主張的合作倡議，仍要透過部長級的多邊對話來進行；特別是，APEC長期推動數位，台灣要展現實力做出貢獻，不論會不會舉辦，台灣都要持續積極參與國際。

至於卜睿哲的到訪，蔡英文表示，今年6月才來訪，很高興不到半年時間可以看到「老朋友」，從40多年前第一次到台灣，不論在哪一個職務上，都十分關心台美關係，今年是台灣關係法立法40週年，這一路卜睿哲非常清楚，相信也會認同，這3年來台美夥伴關係愈來愈緊密。

蔡英文指出，今年台美合作就有許多突破，包括3月首場印太區域保衛宗教自由公民社會對話、9月首屆印太民主治理諮商、10月首屆太平洋對話等，這些活動都增加台美相互的理解以及強化區域關係。

另外，蔡英文也提到，在全球合作暨訓練架構（GCTF）下，到目前為止，已經舉辦21場工作坊，雙方在共同關注的議題上都有很深入的合作。

接著蔡英文表示，過去幾個月來，美國國會與行政部門對台灣的國際參與展現強烈的支持，昨天美國參議院一致通過台北法案，今天最新的消息眾議院外交委員會也通過眾議院的版本，她感謝美國國會跨黨派的支持，這是對台灣長期以來堅守民主立場，努力維持印太區域和平穩定與繁榮現狀的一個肯定。

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