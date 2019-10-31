　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

智利取消APEC峰會　蔡英文主張合作倡議：以部長級多邊對話進行

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼APEC峰會沒有辦法舉辦，總統蔡英文31日在接見布魯金斯研究院台灣講座卜睿哲時表示，台灣主張合作倡議，透過部長級的多邊對話來進行。（圖／總統府提供）

▲APEC峰會沒有辦法舉辦，總統蔡英文31日在接見布魯金斯研究院台灣講座卜睿哲時表示，台灣主張合作倡議，透過部長級的多邊對話來進行。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

針對APEC峰會沒有辦法舉辦，總統蔡英文31日在接見布魯金斯研究院台灣講座卜睿哲時表示，台灣主張合作倡議，透過部長級的多邊對話來進行。

蔡英文表示，智利政府宣布取消APEC峰會，感到非常遺憾，APEC是國際經濟重要的對話平台，也是台灣所參與最重要的國際組織，因此呼籲透過成員共同努力，採取補救措施，呈現過去一年所有會員努力的成果。

蔡英文指出，她已經指示各個部門，雖然峰會沒有辦法舉辦，但這次台灣所主張的合作倡議，仍要透過部長級的多邊對話來進行；特別是，APEC長期推動數位，台灣要展現實力做出貢獻，不論會不會舉辦，台灣都要持續積極參與國際。

至於卜睿哲的到訪，蔡英文表示，今年6月才來訪，很高興不到半年時間可以看到「老朋友」，從40多年前第一次到台灣，不論在哪一個職務上，都十分關心台美關係，今年是台灣關係法立法40週年，這一路卜睿哲非常清楚，相信也會認同，這3年來台美夥伴關係愈來愈緊密。

蔡英文指出，今年台美合作就有許多突破，包括3月首場印太區域保衛宗教自由公民社會對話、9月首屆印太民主治理諮商、10月首屆太平洋對話等，這些活動都增加台美相互的理解以及強化區域關係。

另外，蔡英文也提到，在全球合作暨訓練架構（GCTF）下，到目前為止，已經舉辦21場工作坊，雙方在共同關注的議題上都有很深入的合作。

接著蔡英文表示，過去幾個月來，美國國會與行政部門對台灣的國際參與展現強烈的支持，昨天美國參議院一致通過台北法案，今天最新的消息眾議院外交委員會也通過眾議院的版本，她感謝美國國會跨黨派的支持，這是對台灣長期以來堅守民主立場，努力維持印太區域和平穩定與繁榮現狀的一個肯定。

其他人也看了這些新聞...

決戰80天／「蔡賴配」壓線等著看韓國瑜的副手　賴清德返國後全力投入輔選
決戰80天／韓國瑜青年論壇登場：打破同溫層　歡迎「黑韓提問」
決戰80天／韓國瑜全國總後援會11月擴大動員　號召各地庶民揭竿起義

更多熱門新聞...

決戰100天／蔡英文拚連任「3主軸」　競總整合大選、黨中央主責立委
決戰100天／ 吳敦義殺雞儆猴　對郭台銘釋善意放眼國會龍頭
決戰100天／柯文哲雙十連假輔選起跑　10月下旬推第二波立委

我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
Gogoro潛規則！他騎1年聽聞「電池不能放地上」驚呆..網
巴基斯坦列車大火46死！乘客做飯瓦斯罐爆炸…多人跳車亡
桃園貪官吃壯陽藥爽帶小三開房..全都廠商付錢！檢調怒了：像流
妹子機車被貼「孕婦停車證」！狂轉鑰匙一看傻眼　千人瞪眼找碴：
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

外送平台抽成過高　侯友宜：協助餐廳組協會談判

勸英、扁「不要再說謊了」　蔡正元：誠實面對《兩岸和平協議》

智利取消APEC峰會　蔡英文主張合作倡議：以部長級多邊對話進行

傳我國採購F-16V單機價較F-35貴　空軍自製圖表釋疑

李縉穎被國民黨開除黨籍　郭台銘叮嚀：用心把選舉這件事做好

韓國瑜提「改變飲食習慣」解決豆皮滯銷　柯文哲放聲狂笑

美國會通過「台北法案」　外交部：具體行動助我鞏固邦交

高雄市長在有跟沒有之間　民進黨議會擺「25韓國瑜人陣」酸：荒謬

蔡英文、賴清德台南合體站台！林俊憲：民進黨團結氣勢對支持者最大鼓舞

柯文哲：希望講中文的地方每天都上網讀台北市的酷課雲

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

李小璐嘴對嘴吻PG ONE「親密片」外洩　摟腰床邊自拍…網震怒：還要臉嗎

興大生「剛考到證照」遭賓士撞死　媽哭癱...爸忍淚：他的青春剛開始

跳脫頹廢風！神手改造泡麵頭　炸毛貴賓化身超萌「泰迪熊」

最暖示威...母帶1歲兒誤闖抗議隊伍 民眾「秒露父愛」集體高歌逗笑孩子

興大生枉死！賓士高速撞飛機車　駕駛嚇傻...竟棄百萬車徒步逃逸

外送平台抽成過高　侯友宜：協助餐廳組協會談判

勸英、扁「不要再說謊了」　蔡正元：誠實面對《兩岸和平協議》

智利取消APEC峰會　蔡英文主張合作倡議：以部長級多邊對話進行

傳我國採購F-16V單機價較F-35貴　空軍自製圖表釋疑

李縉穎被國民黨開除黨籍　郭台銘叮嚀：用心把選舉這件事做好

韓國瑜提「改變飲食習慣」解決豆皮滯銷　柯文哲放聲狂笑

美國會通過「台北法案」　外交部：具體行動助我鞏固邦交

高雄市長在有跟沒有之間　民進黨議會擺「25韓國瑜人陣」酸：荒謬

蔡英文、賴清德台南合體站台！林俊憲：民進黨團結氣勢對支持者最大鼓舞

柯文哲：希望講中文的地方每天都上網讀台北市的酷課雲

外送平台抽成過高　侯友宜：協助餐廳組協會談判

頰彩、氣墊化身絕美奢華珠寶盒！雪花秀以貴族裝飾藝術打造精品彩妝

泰國房產案／前台東市長陳建閣50萬交保　北聯幫主王際平遭聲押禁見

全球最貴學校！年學費340萬　同學都是「皇家國戚和富二代」...小禎也唸過

中信盃黑豹旗／平鎮5局完封桃高　64強門票到手

性侵女移工一審判4年7月　男仲介「上訴期間死亡」撤銷原判

勸英、扁「不要再說謊了」　蔡正元：誠實面對《兩岸和平協議》

智利取消APEC峰會　蔡英文主張合作倡議：以部長級多邊對話進行

快訊／巴基斯坦列車大火62死！乘客做飯瓦斯罐爆炸…多人跳車逃火海身亡

肖戰《餘生》寵楊紫「在耳邊溫柔說早安」！粉心動：溺死在預告裡

東寵週年慶行銷調查

您好，
東森寵物商店正在進行一項東寵週年慶行銷調查，敬請撥冗一點時間填答以下問卷，參加者有機會獲得東森寵物商店提供的精美禮品，同時，您的資料不會外洩，僅供內部參考以及寄送贈品時使用..

好市多賣「真理褲」老公超興奮！　她換上實拍附圖網全讚老司機

政治熱門新聞

「嘴巴放乾淨點」張雅琴再轟韓國瑜：我就是很不爽你

公開24分鐘關鍵錄音檔　爆哭嘶吼周柏吟

網友咒郭媽媽　郭台銘硬起來提告

自提不分區立委引黨內反彈　吳敦義回應了

婚變！張嘉郡淚：挽回過，不後悔

連戰設「英雄宴」整合國民黨挺韓

與張嘉郡通話14分鐘！W女：她還是原諒

飆罵韓國瑜10分鐘　謝震武：我問心無愧

蔡沁瑜哽咽：難道我們活該被欺負？

余天房貸1671萬曝光　拚連任又顧余苑綺

23歲男嗆韓國瑜：有什麼可信你？　挺韓者怒了

藍議員批員警態度差　進警局沒人理

張善政：郭台銘仍可能投給韓國瑜

林國慶罵陳明文　嗆法官要關就關

更多熱門

相關新聞

蔡正元勸英、扁　誠實面對《兩岸和平協議》

蔡正元勸英、扁　誠實面對《兩岸和平協議》

前國民黨立委蔡正元日前爆出《兩岸和平協議》，最早是由前總統陳水扁提出，並且由時任陸委會主委、現任總統蔡英文幫忙起草。三方對此在網路隔空開戰，蔡正元31日臉書發文再砲轟，呼籲陳、蔡「不要再說謊了。」

李縉穎遭開除黨籍　蔡沁瑜：不影響郭站台輔選

李縉穎遭開除黨籍　蔡沁瑜：不影響郭站台輔選

外交部：美國以具體行動助我鞏固邦交

外交部：美國以具體行動助我鞏固邦交

蔡英文、賴清德2日合體站台！林俊憲：對支持者最大鼓舞

蔡英文、賴清德2日合體站台！林俊憲：對支持者最大鼓舞

影／韓國瑜：原住民離蛋黃區太遙遠容易被忽略

影／韓國瑜：原住民離蛋黃區太遙遠容易被忽略

關鍵字：

蔡英文2020大選APEC總統

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

沖繩首里城大火　正殿烈焰衝天全毀

歐陽娜娜爆遭500億白富美閨蜜霸凌！被狂婊：Bitch

蘋果福利機特賣又來了！這次iPhone 8狂打3.8折

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

5年生3子女還是沒扶正！最強小三拿11億分手費投降

余苑綺「每天吞5罐健怡可樂」當水喝

辣媽大U夜店戰袍「包不住」　萬人噴鼻血

女藝人懷孕6月「下面」長大痘！醫生斷定：是性病

11月新制懶人包！星光郵局上線了

即／大安區男子墜樓亡！死者是黃河明

首里城大火空拍畫面曝光　3大主殿「朱紅木柱燒成炭」

租客佔房子60年　房東過世討不回

酒店妹路邊光腳爆哭！暖警關心竟爆出案外案

發現妻子遭性侵！他砍死犯人遭判無期

虎斑汪搭電梯秒坐下　怕狗鄰居讚爆

更多

最夯影音

更多
黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...
廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面