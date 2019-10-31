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未裝住警器恐釀一輩子之遺憾　李明峯：請加裝保平安！

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▲台南市近來發生多起住宅火警，消防局呼籲民眾自行加裝火警住宅警報器，萬一發生火警時，可及早逃生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市近來發生多起住宅火警，消防局呼籲民眾自行加裝火警住宅警報器，萬一發生火警時，可及早逃生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市近日發生多起火災案件，經消防局統計10月21日至今，共發生12起建築物火災案，消防局長李明峯呼籲民眾請自行購買火警住宅警報器，以達及早發現、及時反應、及時逃生的最佳效果。

消防局指出，起火原因以遺留火種為最多，烹飪不慎次之，起火地點則以廚房為最多，經比對起火原因乃為「爐火烹調」不慎所致；神龕及工寮等地點居第2及第3位，經比對此類處所之起火原因不外乎「遺留火種」所致。

▲台南市近來發生多起住宅火警，消防局呼籲民眾自行加裝火警住宅警報器，萬一發生火警時，可及早逃生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局表示，煮食不慎，經常是引發住宅火災原因的前3名，若遇油鍋起火，正確的滅火方式是先蓋上鍋蓋、再關爐火、靜置2分鐘以上、冷卻後再開鍋蓋，蓋上鍋蓋能夠有效隔絕空氣、阻斷助燃物。多一道防災工作，住家就能多一分保障，呼籲民眾不論大樓、透天等建築，因住警器價格便宜，賣場即可購得並且安裝容易，民眾家中務必安裝住警器；更提醒民眾於居家的客廳、臥室、廚房等處安裝，才能達到及早發現、及時反應、及時逃生的最佳效果。

推廣設置住宅用火災警報器，是台南市推動住宅防火安全的重大政策方向，消防局持續透過各式大型宣導活動積極推廣，請民眾自行購買裝設住宅用火災警報器；具身心障礙的朋友，則可免費補助安裝住宅用火災警報器，每個身分可補助1顆，請持身份證明文件，至所在消防分隊填寫申請表後即可獲得補助或安裝。

▲台南市近來發生多起住宅火警，消防局呼籲民眾自行加裝火警住宅警報器，萬一發生火警時，可及早逃生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯指出，火災有不確定性及成長性，若發生在人們警戒心最低、行動力最弱的深夜或清晨熟睡時刻，容易釀成重大人命傷亡，家中如能裝設住宅用火災警報器，就能夠在火災發生前，偵測到濃煙，發出警報聲響提醒人員及早採取避難逃生，進而減少人命傷亡與降低災害損失。

如果濃煙已經很大了怎麼辦呢？如果是比較晚發現，此時火災已經擴大了！當你嘗試摸金屬門把或門板後，發現門板發燙，或是稍微打開門，發現門外面或是樓梯間已充滿濃煙高熱，此時不能往下逃生，此時切記「小火快逃，濃煙關門」！「關門」這個動作，可以暫時阻擋濃煙，為你爭取時間等待消防隊救援。

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