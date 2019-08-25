台南疑路樹倒塌奪騎士命　黃偉哲：非常遺憾對家屬誠摯慰問

▲台南市長黃偉哲，對安南區發生疑因路樹傾倒，民眾騎車撞到路樹身亡表示非常遺憾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲對台南市安南區發生疑因路樹傾倒，民眾深夜騎機車撞到路樹，造成傷亡情形表示非常遺憾，對家屬致上誠摯的慰問。

黃偉哲，8月24日是屬於颱風期間，24日市府已經宣布停班停課，也就是因為那個時候風力很大，有這個危險性，所以停班停課，也呼籲民眾盡可能待在室內不要外出，想不到還是發生這樣不幸的事情，其實他內心是覺得很難過。

黃偉哲說，至於這個責任的問題，他覺得責任歸屬還需要進一步的了解跟調查，依據相關的法令規定來辦理，該怎麼做就怎麼就怎麼做。市府也請區公所還有社會局去做必要的協助，包括慰問金，還有家屬治喪的一些協助以及心理上的輔導協助，這些市府都應該要做的。

黃偉哲再次重申，在颱風季節我們看到了，在路邊的監視器的鐵桿都會應聲折斷，可見當時風力之大，所以說雖然有不可抗力的因素，也有天候的因素，而市府已經宣布停班停課，也是呼籲民眾盡量待在家裡。雖然現在颱風過去了，雨勢、風力還是蠻大，所以還是盡量呼籲民眾，在外出的時候盡量盡量要小心。台南市政府還是要努力，對於傾倒的路樹廣告招牌，一有發現問題，希望請民眾儘速通知市府單位來加以移除，這件事會盡全力來協助。

黃偉哲說，其實24日包括工務單位跟警察單位，一有民眾報案都有去處理，24日光是一個晚上就處理好幾十件，所以說政府該做的，都有努力去做。至於倒的路樹地主是誰，市府還會進一步釐清。根據地號、相關部分來釐清，該要做責任歸屬的，他相信相關單位應該不會迴避。