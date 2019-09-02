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台南市消防局長李明峯率團赴日　靜岡縣觀摩綜合防災演練

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▲台南市消防局由局長李明峯親自率團赴日，前往觀摩日本靜岡縣綜合防災演練，針對大規模災害後的指揮與應變、避難收容及通訊中斷的應變處置等進行交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局由局長李明峯（左三）親自率團赴日，前往觀摩日本靜岡縣綜合防災演練，針對大規模災害後的指揮與應變、避難收容及通訊中斷的應變處置等進行交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局由局長李明峯，親自率團與成大防災研究中心李心平副主任赴日，在日本靜岡縣危機管理部的協助下，前往觀摩靜岡縣綜合防災演練，針對大規模災害後的指揮與應變、避難收容及通訊中斷的應變處置等，與靜岡縣進行交流。

▲台南市消防局由局長李明峯親自率團赴日，前往觀摩日本靜岡縣綜合防災演練，針對大規模災害後的指揮與應變、避難收容及通訊中斷的應變處置等進行交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

日本關東大地震發生在1923年9月1日，造成24萬多人死傷，為了悼念犧牲者，並讓民眾了解防災與減災重要性，日本政府將9月1日定為「防災之日」，並將9月的第一個禮拜定為「防災週」。在這一週間，全日本包括各地方政府的危機管理部、消防機關、防救災相關單位及民間企業都會舉辦防災宣導或演練。而今年，靜岡縣綜合防災演練依照往例也是在9月1日「防災之日」當天舉辦，地點則是選在三島市函南町辦理。

▲台南市消防局由局長李明峯親自率團赴日，前往觀摩日本靜岡縣綜合防災演練，針對大規模災害後的指揮與應變、避難收容及通訊中斷的應變處置等進行交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）
▲台南市消防局長李明峯，親自率團觀摩日本靜岡縣綜合災訓練，針對大規模災害後的指揮與應變、避難收容及通訊中斷的應變處置等，與靜岡縣進行交流(圖中為靜岡縣知事川勝平太先生)。

台南市消防局指出，日本靜岡縣每個月都要舉行各種主題的防災訓練。例如1月的地震災害兵棋推演、2月的核子事故防災演練、3月的海嘯避難演練、9月的綜合防災演練、12月的綜合防災週等等。本次的綜合防災演練是想定大規模地震發生後，初期由社區自主防災組織與消防團(義消)等單位先進行「自助」與「共助」等災害初期應變動作，接下來才是由公部門與相關防救災機關進行「公助」的救援部分，這是日本自1995年阪神大地震之後所建立的救援體制。

▲台南市消防局由局長李明峯親自率團赴日，前往觀摩日本靜岡縣綜合防災演練，針對大規模災害後的指揮與應變、避難收容及通訊中斷的應變處置等進行交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

演習現場除了消防及相關單位的搶救演練、醫療救護演練、災害現場志工中心開設演練外，還透過各種防災的體驗活動，讓民眾及學生可以透過「親身體驗」的方式了解災害發生時，自我保護與平時就要做好防災整備的重要觀念，這個部分可以提供給台南市，未來辦理大型防災宣導及演練時的參考。

▲台南市消防局由局長李明峯親自率團赴日，前往觀摩日本靜岡縣綜合防災演練，針對大規模災害後的指揮與應變、避難收容及通訊中斷的應變處置等進行交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次觀摩行程除了參觀防災演練之外，還拜訪了靜岡縣知事（縣長）川勝平太先生，針對靜岡縣災害管理政策及應變作為進行交流，在會中並邀請川勝平太知事前來台南參訪。

台南市消防局長李明峯表示，近幾十年來台灣陸續發生了包括921地震、88風災、0206美濃地震、花蓮地震等天然災害，都造成了民眾生命的危害及難以估計的財產損失。面對未知的災害，消防局期望藉由本次觀摩活動精進台南市未來面對各種大規模災害時的因應對策，以減少災害對台南市民帶來的衝擊。

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