　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爆6.1億監偵無人機「像極了大疆」　藍疑有國安疑慮要國防部說明

▲▼ 馬文君爆料，軍方監偵型無人機激似大疆機型 。（圖／國民黨立委馬文君辦公室提供）

▲馬文君爆料，軍方監偵型無人機激似大疆機型 。（圖／國民黨立委馬文君辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

海軍陸戰隊近期展示軍方所採購的「監偵型無人機」，共編列6億1755萬4000元預算，採購960架，平均單價約64萬元。不過，國民黨立委馬文君指出，她接獲民眾陳情比對後發現，該款無人機在外型與結構配置上，與中國大疆（DJI）Matrice 300／350RTK 系列高度相似，恐有通訊保密與作戰風險的國安疑慮。

馬文君說，綜觀全球主要軍用或準軍用四軸旋翼無人機，包括美國Skydio X2／X10D、Teal Drones Golden Eagle，以及以色列Elbit Systems的Skylark系列，即便同屬四軸旋翼設計，各家在機體比例、雲台接口、天線配置、馬達與機臂結構上，皆有明顯差異，反映其不同的研發路徑與系統架構。

馬文君表示，即便是中國其他廠商如零度智控、科比特等，其產品亦未出現與大疆 M300／M350 RTK 系列如此高度一致的外觀與結構配置。反觀國軍本次採購之監偵型無人機，卻在多個關鍵工程節點與大疆產品高度雷同，已不符合正常自主研發或差異化設計的合理期待。

▲▼ 馬文君爆料，軍方監偵型無人機激似大疆機型 。（圖／國民黨立委馬文君辦公室提供）

馬文君進一步歸納幾項非偶然性的高度相似點：一、雲台快拆系統：雲台快拆接口向來是無人機最具專利與系統辨識度的核心結構。大疆獨有的 SkyPort／SkyPort V2 設計，在接口尺寸比例、訊號觸點排列與三點式卡扣結構上，具有極高辨識性。然而，國軍採購之無人機，其雲台快拆系統在上述關鍵結構上，與大疆設計高度一致，已超出「功能需求相同」所能合理解釋的範圍。

二、機身底部插槽、開孔與走線邏輯：包含前方 IO 底座的開孔尺寸、比例、位置，以及機身後方通訊與電源插座的開孔角度與走線邏輯，皆與大疆 M350 RTK 幾乎一致。這類屬於內部系統整合邏輯的設計，通常不會在不同研發團隊中自然趨同。

三、馬達座、螺絲孔位與機臂外管尺寸：不同廠牌無人機因馬達推力、重量配置與氣動設計不同，其馬達座直徑、螺絲孔位與機臂管徑配置理應存在差異。然而，本案無人機在上述關鍵結構尺寸上，卻與大疆 M300／M350 RTK 系列高度吻合，顯示其設計來源與邏輯值得進一步釐清。

四、天線配置與抗干擾風險：大疆無人機天線多集中於機身上方、機腹下方及機臂末端，此配置在實戰環境中，已被證實容易遭定向干擾、接管或定位反查。若國軍採購無人機沿用相同天線架構，未來在戰場環境中，恐複製大疆系統既有弱點，包括遭電子干擾擊落、被接管控制，甚至被 DJI AeroScope 類型系統反向定位操作者位置。這些風險，已在烏克蘭等戰場實際發生，並非假設性問題。

▲▼ 馬文君爆料，軍方監偵型無人機激似大疆機型 。（圖／國民黨立委馬文君辦公室提供）

馬文君說，綜上所述，這已非單純「外觀像不像」的問題，而是涉及系統相容性、供應鏈安全、通訊保密與作戰風險的重大國安議題。她要求國防部與承製廠商公開說明：是否能完整公布零組件來源、通訊模組規格與供應鏈清單？是否能提出雲台接口、機體結構之原始設計文件與專利證明？是否已進行逆向工程與相容性檢測，以證明該機並非大疆系統相容品？是否能提供實際抗干擾、反接管測試數據，而非僅止於口頭宣稱？為何在多個關鍵工程結構上，會與大疆 M300／M350 RTK 出現如此高度一致的設計結果？國軍無人機採購制度，是否已出現將商規、陸系架構引入軍用體系的結構性風險？

▲▼ 馬文君爆料，軍方監偵型無人機激似大疆機型 。（圖／國民黨立委馬文君辦公室提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
461 1 8866 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
被K頭跌地！　可憐嬤仍護孫急喊：他沒有打我
快訊／合庫銀挨罰600萬！　行員台大醫院收款驚丟387萬害的
快訊／央行利率連7凍　房貸管制不變但回歸各銀行控管
川普最新對台軍售3500億　一張圖看懂賴清德買了哪些武器
王世堅「一句重話」評不副署！　他白話翻3重點
遭李亞萍轟「大逆不道」鬧分家！　余祥銓喊冤發聲
Energy書偉洩當爸心聲...閃兵停工近況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吳興整宅後再一案！　許淑華促成信義雅祥自主都更案

傳新竹市長選戰「綠黃合」王婉諭參選？　徐國勇：友黨都可以談

賴清德提國安17項策略　行政院：軍審法規近期審查完畢

川普最新對台軍售3500億　一張圖看懂賴清德買了哪些武器！

高虹安復職市長首簽公文　提高警察、消防勤務加給

徐國勇：不副署目的是希望朝野坐下來談　國民黨沒出席搞砸了

爆6.1億監偵無人機「像極了大疆」　藍疑有國安疑慮要國防部說明

雙城論壇28日登場將見宋濤？　蔣萬安未鬆口：在做最後行程確認

黃捷酸韓國瑜小心眼、搞針對　偷把半夜進委員會監視器畫面給藍營

大玩「提帽小人」！蔣萬安宣傳北市聯名史努比　笑與大寶先討論

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

單車賽集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：警察裝飾用

22歲男殺人動機曝光！警找不到屍體「求土地公幫忙」　隔天找到了

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

22歲男自首「2年前殺人棄屍」！8天後找到遺體了　裝黑塑膠袋剩白骨

吳興整宅後再一案！　許淑華促成信義雅祥自主都更案

傳新竹市長選戰「綠黃合」王婉諭參選？　徐國勇：友黨都可以談

賴清德提國安17項策略　行政院：軍審法規近期審查完畢

川普最新對台軍售3500億　一張圖看懂賴清德買了哪些武器！

高虹安復職市長首簽公文　提高警察、消防勤務加給

徐國勇：不副署目的是希望朝野坐下來談　國民黨沒出席搞砸了

爆6.1億監偵無人機「像極了大疆」　藍疑有國安疑慮要國防部說明

雙城論壇28日登場將見宋濤？　蔣萬安未鬆口：在做最後行程確認

黃捷酸韓國瑜小心眼、搞針對　偷把半夜進委員會監視器畫面給藍營

大玩「提帽小人」！蔣萬安宣傳北市聯名史努比　笑與大寶先討論

鄭運鵬揭世曦違規發獎金「追回數千萬」　交通部要求制度化

5歲屁孩「玩打火機燒衛生紙」　把別墅房間燒成廢墟…損失309萬

高雄補教師遭暴衝婦撞死　後座兒忍腿傷...跛腳扶父悲痛認屍

央行不加碼也不退讓　房仲曝鬆綁兩部曲

吳興整宅後再一案！　許淑華促成信義雅祥自主都更案

被安全帽K頭跌地！彰化可憐嬤失智仍護孫　急喊：他沒有打我

傳新竹市長選戰「綠黃合」王婉諭參選？　徐國勇：友黨都可以談

快訊／合庫銀挨罰600萬　行員台大醫院收款驚丟387萬害的

明明難賺錢！「1類型店面狂開」他超不解　網曝關鍵：月收破百萬

退役少校一家都共諜！上尉兒判2年1月、舊識重判15年定讞

【全車同步挖靠】剛喊可怕！秒見「共享汽車」衝撞肇逃

政治熱門新聞

藍白請監院彈劾卓榮泰提案通過　黃國昌預告：要對賴清德提彈劾

快訊／美通知台灣軍售超過3500億　國防部證實

彈劾賴清德要件一次看懂！　藍白解決2道障礙就有機會

賴清德批在野獨裁　劉寶傑：真沒聽過

黃國昌預告提案彈劾賴清德　黃揚明分析通過機率曝「真正目的」

尚毅夫嗆藍白：不敢處理閣揆　凌濤笑回

高虹安復職：這一年多人生被迫按下暫停鍵

反年改三讀　政院：違反3原則就會不副署

助理費買雙眼皮貼不算貪污　王義川批判決

立院一紙函文為高虹安脫罪　關鍵公文曝

中共航母福建號才穿越台灣海峽　48架次共機艦出海「四面環台」

被葛斯齊拿假截圖造謠與人妻曖昧　王定宇：欠我跟家人一個道歉

高虹安改輕判6月關鍵是立院一認定　她曝：將開啟潘朵拉盒子

修國安法禁鼓吹戰爭　行政院：鼓吹統一或攻打其他國家都要罰

更多熱門

相關新聞

中共航母福建號才穿越台灣海峽　48架次共機艦出海「四面環台」

中共航母福建號才穿越台灣海峽　48架次共機艦出海「四面環台」

中共解放軍第三艘航空母艦「福建號」（CV-18）16日航經台灣海峽。國防部今（18日）公布最新共機資訊，自17日上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機40架次，配合另共艦8艘，持續在台海周邊活動，其中26架次共機逾越海峽中線，騷擾我周邊空、海域。

侏儒症也要當兵？身高≦144公分免役　內政部：南韓≦140公分才免役

侏儒症也要當兵？身高≦144公分免役　內政部：南韓≦140公分才免役

藍猛攻軍方涉弊　他：顧立雄律師界神級人物！沒實據要很大勇氣

藍猛攻軍方涉弊　他：顧立雄律師界神級人物！沒實據要很大勇氣

身高≦144公分才免役遭疑侏儒症要當兵　顧立雄：常備役體位是150

身高≦144公分才免役遭疑侏儒症要當兵　顧立雄：常備役體位是150

快訊／中共「福建號」成軍後首航經台灣海峽　國防部曝監控畫面

快訊／中共「福建號」成軍後首航經台灣海峽　國防部曝監控畫面

關鍵字：

無人機大疆國安國防部馬文君

讀者迴響

熱門新聞

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

快訊／Energy書偉辣妻懷孕了！

青山王祭正妹女警爆紅　本尊身分曝光

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

張韶涵造型翻車！遭酸「仙女變阿姨」

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

狂喊開心！吊車大王「再添2小老婆」影片曝

霸王餐網美穿囚服出庭　遭法官訓斥閉嘴

工程師入珠討好女友　「第一次」就悲劇分手

東湖「涼糕哥」被封殺爆口水猛噴　過程沒戴口罩

他30年前慧眼挖掘大學生出道「最後成大咖天王」

23歲女遭酒駕撞殺！招魂連擲10筊無允筊

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

更多

最夯影音

更多
科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面