張雪如「雙手搓臉」聲援柯文哲！粉專轟白痴：亞斯不愛陌生人碰觸

▲台北地院審理柯文哲等人涉犯京華城等案。（圖／記者黃哲民攝）

記者閔文昱／綜合報導

前台北市長、民眾黨前主席柯文哲涉入京華城案及政治獻金弊案，台北地院自12月15日起排定連續8個工作日進行全天候言詞辯論。今（18）日庭訊前，柯文哲抵達北院時向支持者揮手致意，民眾黨彰化縣議員張雪如也特地北上聲援，除擁抱外，還以雙手捧著並揉搓柯文哲臉頰，柯則面帶笑容回應「好啦、好啦」，相關互動引發網友看法兩極。

針對張雪如舉動，臉書粉專「民眾講堂－全民參與共榮平台」發文砲轟，「這到底是什麼白痴自以為是的行為？」握手、擁抱尚可接受，但揉臉已逾越分際，這樣的行為並非熱情或親切，而是對他人身體的不尊重。該粉專更指出，亞斯伯格症患者本就不喜歡陌生人的肢體接觸，認為不該拿「愛與支持」作為合理化理由。

該粉專進一步質疑，「有沒有看到柯文哲的手在擋？」在媒體與閃光燈環繞下做出此舉，顯得格外不妥，「幾歲人了？給點尊重很困難嗎？」相關言論引發熱議，也迅速在支持者之間掀起論戰。

不少網友留言反駁，認為張雪如對民眾黨與柯文哲的付出有目共睹，互動屬於情感自然流露，「看整段影片阿北也沒有不舒服」、「別過度解讀苛責」；但也有部分網友表示能理解粉專立場，認為即便出於熱情，肢體接觸仍應顧及對方感受。

前台中市觀光旅遊局長林筱淇也在Threads發文指出，即使不是亞斯伯格症者，也可能無法接受突如其來的身體接觸，建議事前先徵得同意會比較妥當。張雪如則在直播中回應表示，自己「這輩子為柯文哲哭最多」，所有情緒與行動都是出於對民眾黨與柯文哲的支持，強調會持續陪伴、一起加油。