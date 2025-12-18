立院延會至1/31無縫接軌下會期　協商15分鐘就破局最快明表決

▲立法院會。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨團提案本會期延至明年1月31日、無縫接軌下一會期，並在今（18）日由黨團總召黃國昌召集協商，不過朝野無共識，15分鐘就破局散會；由於此案已過一個月協商冷凍期，預計最快明日立法院會上表決處理。

民眾黨團上月提案延會，並表示，行政院在明年度總預算案中，未依法編列經立法院三讀通過的《軍人待遇條例》、《警察人員人事條例》相關預算，刻意排擠軍人加薪與警消退休金替代率提高的經費，而且截止11月13日為止，仍不願依法追加編列預算，由於總預算案有待立法院審查，因此延長會期。

民眾黨團幹事長陳昭姿表示，行政院不依法編列預算，政院不肯撤回總預算案補編，導致無法付委審查，就算此刻重新送案，法定休會只剩2周，為了替人民看緊荷包，民眾黨團提出延會。國民黨團僅表示贊同意見。

民進黨團幹事長鍾佳濱則表示，立法院自己不審查總預算，再說時間不夠需要延會，顯然有點理虧；且立法院現已違反「應於會計年度結束前一個月審議完竣」規定，自己未能依法履行義務，卻要立法院全體配合，以至於立委、公務員配合延會，恐讓公帑虛擲。

各黨團在2輪發言後無法達成共識，會議主席黃國昌表示，依照立法院職權行使法辦理。

