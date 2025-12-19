台中女當詐騙車手「1元都沒賺」就被抓　反要賠803萬

▲女子當車手「一元都沒賺」就被抓，還要賠受害人803萬元。（圖／記者許權毅攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台中市53歲蔡姓婦人因想賺快錢，選擇加入詐騙集團擔任車手，結果在上工第一天就遭警方埋伏逮捕，還未拿到任何酬勞，就因詐欺未遂罪被判刑1年，更慘的是，法院民事庭還判決她需賠償被害人袁姓男子被詐騙的803萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，蔡女在2024年10月受詐騙集團指派，假冒某投資公司員工前往取款，袁姓被害人因誤信集團的投資話術，先後已交付803萬元，驚覺受騙後報警，警方因此安排埋伏，並與袁男合作假意再交付290萬元手續費，她前往取錢時被當場逮捕。

刑事部分，台中地院認為，蔡女為了個人利益參加詐騙行動，破壞金融秩序並助長詐欺風氣，儘管蔡女坦承犯行且未遂，但未與受害者和解，考量蔡女的學歷及家庭背景，法官審酌後依共同詐欺取財未遂罪判處蔡女1年徒刑。事後，袁男提起民事求償，認為蔡女屬共同侵權行為人，應負連帶賠償責任。

民事庭法官認為，蔡女已收到通知，但未到庭辯論，也未提交書狀反駁，根據法律規定視同承認袁男的主張，認定蔡女的行為與詐騙集團成員存在聯絡犯意及行為分擔，屬共同侵權行為，判處蔡女必須賠償袁男損失金額803萬元，全案可上訴。