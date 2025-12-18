遭網友酸稱普發1萬是中共陰謀　沈伯洋嗆造謠：我根本沒有這樣說

▲沈伯洋。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

一名網友近日談到直播主與民進黨沈伯洋辯論一事，大酸「不用辯了，光問沈伯洋普發一萬是不是中共陰謀，他就倒了」，沈伯洋則回嗆「還在造謠，看你能不能找到一個證據說這是我講的」，隨後多名網友貼出過往新聞報導截圖，沈伯洋並未繼續回覆。直至今（18日）又有網友提及此事，沈伯洋貼出原始貼文，怒嗆「你回去看我臉書原文就知道，我根本沒有這樣說。那麼簡單的查證為什麼都做不到」？

近日有網友在社群平台Threads詢問「直播主丁特跟沈伯洋要公開直播辯論嗎？感覺會很精彩喔」，吸引一位網友留言「不用辯了，光問沈伯洋普發一萬是不是中共陰謀，他就倒了」。

未料，沈伯洋直接回覆「還在造謠，看你能不能找到一個證據說這是我講的」，隨後一名網友貼出過往新聞報導，該報導指出「國民黨昨天通過普發現金1萬元，民進黨立委沈伯洋隨即在臉書發文，認為這是中國的陰謀，稱共產黨對台招式是先窮台，再統一，只是沒有想到執行的根本是共產黨」，後續更有多位網友貼出多家新聞報導、政論節目的報導截圖，沈伯洋則並未繼續回覆。

▼沈伯洋回應網友。（圖／翻攝Threads／沈伯洋，下同）

稍早，又有網友發文「自己說的現在又不承認，該不會之後問沈伯洋空汙是中國認知作戰會不會又說不是你說的了」。沈伯洋則留言批評「你回去看我臉書原文就知道，我根本沒有這樣說。那麼簡單的查證為什麼都做不到」？

沈伯洋也親自貼出當時貼文的連結表示，「還在造謠，去看原文就知道我根本不是這樣講」，該網友則質疑貼文中提到「共產黨的招，先窮台，再統一，只是沒有想到執行的根本不是共產黨」，這個話想連結什麼意思？

回顧沈伯洋7月11日貼文，當時他表示，如何癱瘓政府？第一招，藍白先修財劃法，把中央政府的錢搬到地方，藍營執政縣市優先。每年3700億。

沈伯洋表示，第二招，看到政府還是有辦法運作，所以砍你2000億，再凍你1400億。被罵了之後趕快先解凍，反正年底再凍就好。

沈伯洋指出，第三招，發現政府還有一點存款可以因應，叫政府把所有的錢拿出來，給全台灣人民一人一萬。順便再砍台電1000億。

沈伯洋直言，共產黨的招，先窮台，再統一。只是沒有想到執行的根本不是共產黨。

沈伯洋認為，行政院要依法行政，但法律是立法院制定；如果立法院只要做了什麼，行政院都要執行，那這個國家只要有立法院就好。這就是為什麼憲法規定有一些權責是在行政院，不在立法院。

沈伯洋說，編預算就是行政院的權責。這也是為什麼以前行政院的確有為了振興經濟而發現金的措施，但這個不是立法院發動的。

沈伯洋強調，然而，那麼簡單的，小學生都應該要知道的憲政分際，台灣人花了30年建立的行政立法分際，從去年開始蕩然無存。變成立法最大，傅崐萁黃國昌最大。禮拜五的傍晚，看著他們歡呼的臉龐，台灣的未來，在笑聲中被拍賣。