女陸客羽田機場「飆罵台灣遊客」影片曝！警無奈插腰　日網轟

▲中國籍女遊客現場飆罵，日本機場警察無奈插腰。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

日本近日爆發一起中國籍遊客在羽田機場鬧事，一名中國女子對台灣遊客叫囂，聲稱「台灣是中國的」，挑釁行為引起圍觀民眾注意。當機場警察獲報抵達後，台灣人主動以日語向警方說明情況，沒想到中國女子情緒激動，瘋狂大喊「說人話」。相關影片流出後，日本網友紛紛狠酸鬧事女，「中國不是禁止旅日，怎麼還來？」

根據社群媒體流傳的影片，有3名中國女遊客與2名台灣遊客在日本羽田機場發生激烈爭執，過程全被現場民眾拍下上傳網路，引發日本網友熱議。

從流傳的影片可見，中國女遊客情緒激動，不斷向台灣遊客咆哮「台灣是中國的」、「搞清楚政治再出門」等挑釁言論，同行友人也跟著大聲叫囂，現場氣氛劍拔弩張。相較之下，台灣遊客全程保持冷靜，形成鮮明對比。

當機場警察趕到現場處理時，懂日語的台灣遊客主動向警方說明狀況，但中國遊客因語言不通而更加惱羞成怒，甚至對著說日語的人員大罵「說人話」、「說狗語啊」。

影片在社群平台X瘋傳後，日本網友一面倒支持台灣，並留言稱，「日台友好，加油台灣」。還有人寫道，「你是說日文不是人話嗎？那你來日本幹嘛？習近平不是叫你們不要去日本嗎」、「怎麼可以無視黨的命令來日本呢」、「令人恐懼的傲慢」等，質疑鬧事中國女子赴日目的。