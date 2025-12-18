　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

財政部曝「普發現金」最新情況　1領取管道佔41%最多人使用

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲財政部公布普發現金執行概況。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣、趙蔡州／台北報導

財政部表示，在相關部會通力合作下，普發現金整體作業順利，截至114年12月17日止，已超過2081萬人完成領取，五大領取管道最新使用情況如下。

普發現金5大管道使用概況

截至114年12月17日止，已超過 2,081萬人 完成普發現金領取，約 88.31% 民眾透過多元管道完成領取。各管道領取情形如下：

一、登記入帳：864萬9,550人，占 41.56%，為最多

二、ATM領現：514萬3,297人，占 24.72%

三、直接入帳：457萬7,790人，占 22%

四、郵局領現：238萬6,934人，占 11.47%

五、造冊發放：5萬2,550人，占 0.25%

財政部提醒，採登記入帳方式的民眾，請務必補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳，以避免漏未發現登記失敗或入帳失敗，而未重新申領。如確認未入帳者，請符合領取資格民眾重新至普發現金官網（https://10000.gov.tw）登記，並確認資料輸入正確，或改採ATM領現或郵局領現。

▲▼「全民+1 政府相挺」普發現金執行概況。（圖／財政部）

▲目前已有2081萬人領取。（圖／財政部）

財政部補充說明，因應國際情勢強化韌性發放現金辦法第5條第1項第2款至第4款所定領有勞保年金、災保年金、國民年金、老農津貼、農民退休儲金及勞工退休金之月退休金等採直接入帳者，已於11月12日直接匯撥至其個人帳戶；惟自114年10月起始領取上開政府津貼或年金之民眾，因相關部會來不及將資料匯入系統平台，所以未納入直接入帳對象，請民眾自行選擇登記入帳、ATM領現或郵局領現方式領取。

此外，依因應國際情勢強化韌性發放現金辦法第3條規定，大陸地區、港澳、外國人為我國國民之配偶並取得居留許可，以及取得永久居留證之外國人等發放對象，於115年4月30日以前，得領取普發現金新臺幣1萬元。惟近期部分持有居留證民眾反映無法順利領取情形，經瞭解其原因多屬換發居留證個案，該居留證統一證號經系統檢核與對應之全民健康保險憑證（即健保卡）卡號未相符，致領取失敗，民眾如遇上述問題，請即撥打1988客服專線詢問，或至官網點選「線上客服」，提供智能服務及轉接專人文字客服。

防堵普發現金詐騙　財政部、數發部已破獲13偽冒網站

為防範假冒普發現金「釣魚網站」詐騙手法，財政部已與數位發展部及財金公司組成跨機關（構）防詐騙專案小組，24小時即時監控偵測相似之偽冒網址或LOGO。截至12月17日止，已成功停止解析共13個偽冒普發現金網站，避免民眾受騙。

最後，財政部再次呼籲，政府不會主動發送簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求至ATM或網銀操作轉帳。普發現金相關資訊請以政府網站（https://10000.gov.tw）公布為準，如遇可疑訊息或電話，請立即撥打165反詐騙專線或1988客服專線查證，共同防範詐騙。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
461 1 8866 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女友探監激吻！德囚犯隔天離奇身亡　解剖驚揭她「口對口運毒」
冬至陰陽轉換　命理師曝6大祕法
許允樂再婚被酸　限動發文！
連一鮑魚前董座「代簽報到」黑幕曝光　信義分局福德所幾乎全滅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

財政部曝「普發現金」最新情況　1領取管道佔41%最多人使用

茶行拿下國防部標案！老闆自爆「我是人頭」　張啓楷：反常必有妖

張雪如「雙手搓臉」聲援柯文哲！粉專轟白痴：亞斯不愛陌生人碰觸

鐵路地下化進度落後怪張善政　桃市府開酸：不讓范雲認養桃園是對的

造謠80億歐元換蕭美琴演講北院不罰　外交部無法接受：研議救濟方式

正式宣布將提案「彈劾賴清德」　藍白黨團明早召開聯合記者會

林奕華未列席說明索資爭議　北市議會民政委員會停審預算

立院延會至1/31無縫接軌下會期　協商15分鐘就破局最快明表決

賴清德聘吳豊山為總統府資政　挺兩岸和平、鞏固中華民國主權理念

藍白提案移請監院彈劾卓榮泰　律師曝規定：早被大法官判決違憲

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

單車賽集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：警察裝飾用

22歲男殺人動機曝光！警找不到屍體「求土地公幫忙」　隔天找到了

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

22歲男自首「2年前殺人棄屍」！8天後找到遺體了　裝黑塑膠袋剩白骨

財政部曝「普發現金」最新情況　1領取管道佔41%最多人使用

茶行拿下國防部標案！老闆自爆「我是人頭」　張啓楷：反常必有妖

張雪如「雙手搓臉」聲援柯文哲！粉專轟白痴：亞斯不愛陌生人碰觸

鐵路地下化進度落後怪張善政　桃市府開酸：不讓范雲認養桃園是對的

造謠80億歐元換蕭美琴演講北院不罰　外交部無法接受：研議救濟方式

正式宣布將提案「彈劾賴清德」　藍白黨團明早召開聯合記者會

林奕華未列席說明索資爭議　北市議會民政委員會停審預算

立院延會至1/31無縫接軌下會期　協商15分鐘就破局最快明表決

賴清德聘吳豊山為總統府資政　挺兩岸和平、鞏固中華民國主權理念

藍白提案移請監院彈劾卓榮泰　律師曝規定：早被大法官判決違憲

從制度逃避到治理空轉　雙少數政府的政治操作與人民代價

歐盟「2035禁售燃油車計畫」確定退場！全面電動化迎來大轉彎

走出破舒適圈1.5個月長征！楊勇緯揭歐日征戰秘辛盼「重新出發」

富宇建設、林六壹分贈高頂救護車和野狼機車　提升多山南投消防力

南投地檢署訪紫南宮等社勞機構　提醒勞動人防詐勿賣帳戶

曾調查信義鄉國土占用案提糾正　監委浦忠成、林文程12／22受理陳情

冬至「陰陽轉換」不宜做任何決定　命理師6大祕法：紅豆能接財

懲戒法院前院長提告拒認性騷女部屬　法官打臉：親筆書箋示愛為證

財政部曝「普發現金」最新情況　1領取管道佔41%最多人使用

許允樂轉發舊文「世界的惡意很多」　宣布二婚李玉璽再發聲

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

政治熱門新聞

正式宣布將提案「彈劾賴清德」　藍白黨團明早召開聯合記者會

藍白請監院彈劾卓榮泰提案通過　黃國昌預告：要對賴清德提彈劾

茶行自爆是人頭　張啓楷：反常必有妖

快訊／美通知台灣軍售超過3500億　國防部證實

彈劾賴清德要件一次看懂！　藍白解決2道障礙就有機會

黃國昌預告提案彈劾賴清德　黃揚明分析通過機率曝「真正目的」

賴清德批在野獨裁　劉寶傑：真沒聽過

川普最新對台軍售3500億　一張圖看懂賴清德買了哪些武器！

高虹安復職：這一年多人生被迫按下暫停鍵

尚毅夫嗆藍白：不敢處理閣揆　凌濤笑回

立院一紙函文為高虹安脫罪　關鍵公文曝

反年改三讀　政院：違反3原則就會不副署

張雪如雙手搓臉聲援柯文哲！粉專轟白痴

助理費買雙眼皮貼不算貪污　王義川批判決

更多熱門

相關新聞

普發1萬元逾325萬人未領取！　數發部公布「登記入帳最多人選」

普發1萬元逾325萬人未領取！　數發部公布「登記入帳最多人選」

政府普發現金1萬元政策自11月12日上路，根據數發部統計至12月10日止，仍有325萬4639人未領取，數發部提醒未領取者可以上官方網站 10000.gov.tw 完成登記，一步到位輕鬆領。

普發1萬元領取人次破2000萬！　財長曝「登記入帳最多人選」

普發1萬元領取人次破2000萬！　財長曝「登記入帳最多人選」

中央、嘉市、竹市都普發現金　綠點9縣市長：議會提案了要不要發？

中央、嘉市、竹市都普發現金　綠點9縣市長：議會提案了要不要發？

嘉義市加碼普發6千　市府力拚今送審議

嘉義市加碼普發6千　市府力拚今送審議

嘉義市加碼普發6000　明日送議會審議

嘉義市加碼普發6000　明日送議會審議

關鍵字：

普發現金

讀者迴響

熱門新聞

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

快訊／Energy書偉辣妻懷孕了！

青山王祭正妹女警爆紅　本尊身分曝光

霸王餐網美穿囚服出庭　遭法官訓斥閉嘴

張韶涵造型翻車！遭酸「仙女變阿姨」

狂喊開心！吊車大王「再添2小老婆」影片曝

今深夜變天！　雨擴全台

23歲女遭酒駕撞殺！招魂連擲10筊無允筊

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

工程師入珠討好女友　「第一次」就悲劇分手

東湖「涼糕哥」被封殺爆口水猛噴　過程沒戴口罩

他30年前慧眼挖掘大學生出道「最後成大咖天王」

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

更多

最夯影音

更多
科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面