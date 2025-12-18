全台都淋雨一張圖看「紅爆雨」熱區！下波變冷時間曝

▲南方雲系北移，全台轉雨 。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

南方雲系北移，各地明顯轉雨！中央氣象署提醒，明天（19日）南方雲系北移，全台天氣較不穩定，各地都有短暫陣雨的機會，東半部可能出現局部較大雨勢；預估21日（周日）新一波東北季風增強，北、東部再度天氣轉涼，低溫約15度。

氣象署預報，明天南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率也逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯。

▲東半部可能出現局部較大雨勢。



氣溫方面，雖然東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，但是中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天會反而有略微降溫的趨勢，大致上屬於較濕涼的天氣；此外，由於水氣層較厚，中部以北及宜、花3500公尺以上高山有零星降雪、固態降水或結冰機率。

氣象署估計，下一波天氣轉變在21日，東北季風再度增強，北部、東北部轉涼，基隆北海岸、大台北及東北部有短暫雨，可能出現局部較大雨勢，桃園以北、東部、東南部及恆春半島也有零星降雨，其餘地區多雲到晴。全台各地低溫15至19度。

「全台飄雨注意！」氣象愛好粉絲團「台灣颱風論壇」則分析，過去一、兩天，東北季風帶來的雨侷限在東北部，但隨著南方水氣抵達，明天白天起，全台各地都要飄雨。依氣象署最新的降雨預報，未來48小時，全台都有一波冬雨過境，特別是東半部雨量較多，雖然雨勢不至於過大，但下雨機率很高是確定的；21日水氣減少，雨區就會快速的回縮到東北部一帶，回到典型的冬季天氣型態。