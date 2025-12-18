　
社會 社會焦點 保障人權

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

▲桃園市鄭姓男子去年1月間與邱姓妻子辦理新生兒登記時，鄭卻在戶所內怒嗆「她外遇耶，然後這個小孩要我認」等語，遭邱妻提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲小王辯稱與人妻早年曾為情侶，113年底才重新聯繫。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者曾羿翔／綜合報導

台北一名男子阿強，因妻子小芳（皆化名）與他人發展不正當關係，憤而提告小王侵害配偶權並求償新台幣100萬元精神慰撫金。士林地方法院審理後近日認定，小王確實在阿強與小芳婚姻尚未解除前，與小芳有牽手、摟腰、進出汽車旅館等逾越一般社交分際的親密行為，已侵害配偶權，判決小王須賠償阿強精神慰撫金30萬元。

根據判決書內容，阿強與小芳於106年結婚，育有一子，原本家庭和樂。但自111年間起，小芳開始頻繁與異性在社群互動，常晚歸、不報行蹤，引發阿強懷疑。113年9月間，阿強的未成年子女向他透露，媽媽在參加員工旅遊時「會和別的叔叔手牽手」，這讓他更加警覺。阿強遂展開調查，並於114年發現小芳與小王多次出遊、互動親密，甚至進出汽車旅館，兩人最終於114年6月離婚。

小王辯稱無侵害配偶權

對此，小王辯稱他與小芳早年曾為情侶，113年底才重新聯繫，並認為兩人互動未逾越普通朋友範圍，且小芳早就告知打算離婚。他強調自己並未破壞阿強婚姻，反駁應負責任的說法。

法院認證小王行為逾越社會常理

法院審酌後認為，雖然阿強與小芳的婚姻已有裂痕，但在婚姻尚未正式解除前，配偶雙方仍應履行忠誠義務。小王明知小芳為已婚身份，仍有逾越分際的親密行為，屬故意以違反善良風俗方式加損害於他人，依法構成侵權行為。

法院最終判決小王須賠償30萬元，遠低於阿強主張的100萬元。其餘訴訟請求及假執行聲請則遭法院駁回。

