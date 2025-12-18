　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

川普最新對台軍售3500億　一張圖看懂賴清德買了哪些武器！

▲▼美國政府於美東時間12月17日，就國軍8案約111億美元（約3500億新台幣）對台軍售案，進行「知會國會」程序，《ETtoday新聞雲》彙整8項軍售案內容。（圖／記者陶本和製表、並以AI協助）

▲美國政府就國軍8案約111億美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，《ETtoday新聞雲》彙整8項軍售案內容。（圖／記者陶本和製表、並以AI協助，點圖可放大）

記者陶本和／台北報導

美國政府於美東時間12月17日，就國軍8案約111億美元（約3500億新台幣）對台軍售案，進行「知會國會」程序。其中，「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、「拖式飛彈續購」，以及海軍「標槍反甲飛彈續購」，皆有納入總統賴清德先前所提8年1.25兆國防特別預算。

美國政府就國軍「台灣戰術網路(TTN)暨部隊覺知應用套件(TAK)」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」等8案，約111億美元對台軍售案，進行「知會國會」程序。

根據美方釋出的訊息，台灣本次採購82套M142高機動性火箭系統（HIMARS）；420套M57陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）；756套M31A2單彈頭多管火箭系統（GMLRS-U ）；447組M30A2替代彈頭多管火箭系統（GMLRS-AW）；39輛M1152A1高機動性多用途輪式車輛（HMMWV），以及45套國際野戰砲兵戰術資料系統（IFATDS）。

另外，美方也同意出售台灣M109A7「帕拉丁」自走砲系統，含60輛M992A3彈藥車、42套IFATDS砲兵資料系統及13輛M88A2救濟車。同時，也增購BGM-71F-7-RF拖式2B反裝甲飛彈1545枚、FGM-148F標槍反裝甲飛彈1050枚；以及ALTIUS-700M及ALTIUS-600反裝甲無人機。

至於「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」。美國國防安全合作局（DSCA）指出，該案為戰術任務網路（Tactical Mission Network, TMN），內容包含無人機系統、政府和商用現成軟體、通訊、測試、支援設備，雲端工程和資安等技術、培訓等售後服務。值得注意的是，DSCA透露，本次軍售可加強受援國的部隊通訊和互通性，不排除與友軍可建立單一系統之共同圖像。

12/16 全台詐欺最新數據

