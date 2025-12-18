　
政治

黃國昌預告提案彈劾賴清德　黃揚明分析通過機率曝「真正目的」

▲黃國昌。（圖／記者周宸亘攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席黃國昌今（18日）預告，民眾黨團之後會正式在院會提出彈劾案，彈劾總統賴清德。對此，媒體人黃揚明分析，罷免跟彈劾兩種途徑在國會的程序差異就是「總統是否親自進入國會」，反正在野席次未達門檻的狀態下，提案都不會通過，在野自然尋求「最有戲劇性」的那條途徑，畢竟在野黨定調「長期抗戰」，將執政黨立委全與賴清德綁在一起，若「討厭賴清德」成為民意主流，那麼執政黨才真的會痛。

黃揚明表示，民眾黨主席黃國昌今已拋將提案「彈劾總統」風向，至於卓榮泰，僅以移送監察院彈劾方式處理，不考慮「倒閣」。

黃揚明表示，執政黨從卓榮泰到立院黨團，都喊話要在野黨若不滿卓揆的不副署舉措，應提倒閣。實務上，現行中華民國憲政體制中「對行政院長提出不信任案」（即倒閣）的約束性過低。

黃揚明指出，首先，雖然倒閣門檻目前在野黨在國會可輕易達成（全體立委1/3連署、1/2贊成通過），但實質效果為「院長下台、解散國會重選」。但無論解散國會重選的結果為何，行政院長下台後，對總統毫無影響，繼任者仍能採取不副署等相同舉措，當然執政黨期待解散國會重選的用意是「大罷免2.0」，藉以取得國會優勢。

黃揚明說，更遑論，即使原行政院長被倒閣下台後，國會改選後仍能再被總統任命為行政院長，因為總統任命行政院長，無須國會同意。

黃揚明直言，對現今的在野黨而言，倒閣絕對不會是選項。所以才會用政治語言：「如果倒閣過，賴清德願意辭職，我們就提」，潛台詞就是「賴清德才是主角，我去倒閣做啥」。

黃揚明認為，在野要將標的指向賴清德，罷免、彈劾總統都是選項，但也都不會通過。因為無論罷免、彈劾總統，立法院內的通過門檻都是全體立委的2/3，即76席（但提案門檻不同，罷免是1/4立委，即29席；彈劾是1/2立委，即57席），現今在野黨無法在國會達成「獨裁」，但在野黨選擇此一途徑，就是擴大憲政僵局戰線，劍指賴清德。

黃揚明分析，既然在國會根本不會通過，就不需要考慮在國會以後交付公投（罷免）或交付大法官審議（彈劾），考量的關鍵點是「政治效果」，黃國昌今天拋出的風向，就是在野黨考量的重點：賴清德是否會親自前往立法院。

黃揚明指出，《立法院職權行使法》中，罷免總統成案後交付全院審查委員會前，「立法院應通知被提議罷免人於審查前七日內提出答辯書」；但彈劾總統則是成案後交付全院委員會時，「得由立法院邀請被彈劾人列席說明」。

黃揚明表示，兩種途徑在國會的程序差異就是「總統是否親自進入國會」，反正在野席次未達門檻的狀態下，提案都不會通過，那麼自然要尋求「最有戲劇性」的那條途徑。

黃揚明表示，無論最後表決結果為何，都是「記名表決」，因此執政黨立委的政治表態將成為未來選舉時「支持XXX就是支持賴清德」的相罵本。

黃揚明強調，畢竟在野黨定調要「長期抗戰」，也就是將戰場一路打到2028，將執政黨立委全與賴清德綁在一起，若「討厭賴清德」成為民意主流，那麼執政黨才真的會痛。

但黃揚明也認為，身為一個對這國家憲政體制還有一點期待的知識份子，還是期待賴總統，能與在野黨領袖共商解決之道，因為其他途徑，都是火車對撞，這國家只會更亂、更對立。

▼ 政治評論員黃揚明。（圖／《豈有此呂》）

12/16 全台詐欺最新數據

黃國昌預告提案彈劾賴清德　黃揚明分析通過機率曝「真正目的」

黃國昌預告提案彈劾賴清德　黃揚明分析通過機率曝「真正目的」

反年改讓退撫基金減壽4年　考試院：別讓年輕公務員承擔更大風險

考試院今（18日）舉行第14屆第51次院會，針對日前年金改革被修法踩下煞車，考試院長周弘憲表示遺憾，因為修法造成基金高達3600億的財務缺口，也沒有指定彌補資金的來源，這次修法讓參與退撫新制的年輕公務人員，承擔比年長者更大的風險，並期盼各界正視年金財務危機事實，回歸理性討論，在潛藏債務未有解決方案前，不應再擴大財務缺口。

藍白批毀憲亂政　民進黨：修法護航貪腐、掏空國家才是破壞民主元兇

與白聯手彈劾賴清德？　藍：共同努力方向

民眾黨擬上街抗議不副署　羅智強：不排除任何可能

遭綠營拿來對比高虹安案　童仲彥嗆別再操作：關就關了

