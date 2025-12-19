國外網購包裹全面預先委任制　網點「2產業」酸：連自己人都打

▲跨境網購包裹明年3月起實施新制，將全面預先委任。（圖／CFP）



網搜小組／許力方報導

財政部預告，明年3月1日起，所有簡易申報進口快遞貨物都須完成「預先委任」，民眾若未透過EZ WAY易利委App點擊確認，包裹將無法報關進口。消息引發熱議，時事粉絲團轉發後，不少網友狂酸文創市集、貼牌廠商可能受影響，「這波下去可是連自己人都打」。

財政部17日預告，明年3月起，民眾於網購境外商品後，須事先在EZ WAY App確認報關業者推播的貨物內容與實際購買品項相符，才能完成委任報關。關務署說明，若未完成上述程序，即便已下單付款，商品也可能卡關無法入境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲EZway若沒點選確認，可能收不到包裹。（圖／資料照）



小額包裹免稅政策部分，財政部則指出，目前免稅門檻為2000元，且每半年限6次，歐洲、日本等國也在檢討相關制度，台灣正評估是否調整。每年約有5至600萬件小額包裹進口，其中8成以上來自中國大陸，對國內產業可能造成影響。

相關政策在網路掀起討論，時事粉專「一百五」轉發後，不少網友酸「這樣黑熊、盾牌庸醫沒辦法進貨了耶」，質疑新制是否真的能救本土產業？「這樣台灣的手作市集怎麼辦」、「未來會發現文創市集攤位少一半」、「什麼本土產業啊？根本都在轉賣的」、「加上關稅沒意外還是比台灣貼牌便宜，繼續買讓貼牌倒一倒」、「這波下去可是連自己人都打！」

網友痛批，財政部政策「明搶嘛…就是要給貼牌賺一手」、「這個政府整天都在劫貧濟富」、「進貨成本上升，就看接下來會有多少東西漲價了ㄏㄏ」、「重創台灣產業其實就是海關」、「真的什麼都要抽」，不過也有人認為「不就點個『申報相符』，大驚小怪。」

▼網購包裹明年3月起實施新制。（圖／關務署）

