政治 政治焦點 國會直播 專題報導

造謠80億歐元換蕭美琴演講北院不罰　外交部無法接受：研議救濟方式

▲▼副總統蕭美琴在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲副總統蕭美琴在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說。（資料照／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者詹詠淇／台北報導

有關特定人士散布副總統蕭美琴出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）活動涉及我方資助80億歐元等錯假訊息，台北地方法院頃裁定不依《社會秩序維護法》開罰，外交部今（18日）表示，尊重司法機關依法獨立行使裁量權，惟對於本案最終未予處罰之結果無法接受，針對本案，外交部將協調相關單位及研議後續救濟措施及應處方法。

副總統蕭美琴月前應邀出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」，於歐洲議會發表演說；不過，有網友發文稱「法國BBC報導，台灣捐了80億歐元（約2800億新台幣），讓副總統上去噴了20分鐘口水」，刑事局鎖定陳姓男子，於陳男從日本返台時帶回詢問。台北地院認為，該等訊息無法使聽聞者心生畏懼與恐慌，與社會秩序維護法構成要件不符，裁定不罰。

▲▼ 陳姓男子造謠台灣砸錢讓副總統蕭美琴赴IPAC演講，今天在機場被逮捕。（圖／桃園機場記者聯誼會提供，下同）

▲陳姓男子造謠台灣砸錢讓副總統蕭美琴赴IPAC演講。（資料照／桃園機場記者聯誼會提供）

對此，外交部晚間透過新聞稿說明，外交部注及我司法機關就本案所作裁定，已明確指出該特定人士於網路散布關於相關說法並非事實，屬於虛假訊息；判決也指出，被移送人明知相關資訊不實，仍故意向公眾散播。

外交部表示，上述認定已清楚說明，本案相關內容缺乏任何事實基礎，屬惡意錯假訊息，並非基於合理查證或公共利益所為的意見表達。

外交部必須指出，當前國際情勢嚴峻，我國長期面臨境外敵對勢力運用錯假資訊進行輿論操弄，對國家安全及社會秩序已造成嚴重影響。本案當事人的錯假言論實涉及我外交政策、對外關係及國家領導人活動，已被境外敵對勢力利用，進而操作輿論、擾亂社會大眾認知。這類訊息的危害，已非單純個人言論爭議，而是關乎整體公共利益、國家安全與民主制度運作的問題。

外交部先前依法報案，目的即在防止明顯不實且具高度誤導性的訊息持續擴散。錯誤資訊不僅無助於公共議題的理性討論，反而會扭曲事實、破壞民主社會賴以運作的資訊基礎。外交部重申，錯假訊息本質上不屬於言論自由所欲保障的範疇，民主法治國家也普遍認為，即使是政治性言論，其言論自由的行使仍應以事實為基礎，並不得損害公共利益與社會安全。

外交部尊重司法機關依法獨立行使裁量權，惟對於本案最終未予處罰之結果無法接受，針對本案，外交部將協調相關單位及研議後續救濟措施及應處方法。期盼未來相關案件法院審酌案情時，針對當前國家實際面臨的挑戰、國際局勢、資訊戰風險及國家安全環境等整體脈絡下加以衡量，共同守護我國民主社會的制度運作與國家安全。

12/16 全台詐欺最新數據

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

