政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雙城論壇行程曝光　蔣萬安兩天快閃上海、28日與台商座談

▲▼ 「來台北有購嗨」抽獎活動記者會-蔣萬安 。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市長蔣萬安 。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安預計27、28日率團赴上海出席雙城論壇，同時進行市政交流參訪。本屆論壇主題為「科技改變生活」，北市議員曾獻瑩18日晚間曝光行程，包括27日晚上6點會見上海市政府，28日上午9點、10點30分則為主論壇及分論壇，接著參訪上海動物園，下午還有市府與台商座談餐會。本次將有12位議員同行，國民黨10位、民眾黨2位。

今年雙城論壇主題訂為「科技改變生活」，預計將以「AI與城市發展」為論壇主軸，上海與台北市將分別針對主題演講，兩市也將簽署「水治理」與「技職教育」MOU。

根據行程規劃，訪團預計27日上午出發，約中午12點抵達上海浦東機場，接著便展開訪問行程。首站將在2點時參訪梅賽德斯奔馳文化中心、3點參訪中山醫院；5點入住飯店稍事休息後，6點先與上海市政府會見、接續出席由上海市政府舉辦的晚宴。晚間預計參訪徐匯濱江區、南京路步行街，住宿為上海外灘茂悅大酒店。

28日行程部分，上午8點30分出發前往論壇會場，9點進行「2025上海台北城市論壇」主論壇，10點30分「2025 上海台北城市論壇」分論壇，主題為科技醫療分論壇、軌道交通分論壇、健康樂齡分論壇。

接著12點由北市府舉辦午宴回請上海方，2點參訪張園，緊接著將參訪上海動物園，下午4點則有市府與台商座談餐會。接著預計晚間6點，市長、議長及4位議員出發前往上海虹橋機場，搭乘7點40分的飛機自虹橋機場返回台灣，預計9點抵達台北松山機場。
 

