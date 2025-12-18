林奕華未列席說明索資爭議　北市議會民政委員會停審預算

▲民進黨台北市議員許淑華受訪。（圖／記者陳家豪攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市議會民政委員會原訂18日下午審議原民會、客委會、政風處及法務局等單位預算。但日前市府擬將議員索資規範改為不需3日內提供，引發議員不滿，民政委員會邀請台北市副市長林奕華列席說明，但林以有重要會議為由未出席，民進黨議員許淑華批評市府不重視委員會決議，因此暫停審議民政相關局處預算。

蔣市府上任後，恰逢柯文哲案延燒，議員頻頻索資，甚至要求「當天索資當天給」，或是今晚索資隔天要」，增加公務員業務量。市長蔣萬安今年6月市政會議中裁示，一般索資案件3個工作日，如遇需較長作業時間或特殊案件者，得延長至7個工作日或另案協調方式處理。

但此做法引發議會反彈，質疑限縮議員索資權利。台北市議會民政委員會在11月25日時要求林奕華列席下次會議，說明延長索資提供時間的原因。不過18日下午林奕華以有重要會議為由未出席會議，僅由府會聯絡人趙光中出席，引發與會議員不滿。

對此，委員會召集人許淑華指出，11月時要求林奕華出席會議，但昨日才聽聞林奕華稱近日才被通知，質疑府會聯絡人是否有轉達？且開會前相關人員只在議員們的位子上留了一張A4紙，指稱過往沒有副市長赴委員會報告的往例，府會有默契。但許說，按照法規，應該可要求副市長列席報告。

對此，北市府說明，副市長依規定與慣例不必出席委員會，以往也沒有出席的案例，會持續與議會進行溝通。