明年元旦4交通新制　滿70歲「自願繳回駕照」2年最高領3.6萬元

▲ 明年元旦起，滿70歲高齡駕駛自願繳回駕照可領TPASS回饋金。（示意圖／嘉義市監理站提供）

記者李姿慧、周湘芸／台北報導

明年元旦將有4大交通新制上路，包括滿70歲高齡駕駛自願繳回駕照回饋TPASS乘車金，最多每月1500元，補助2年，等同最多可領3.6萬元；另郵局國際掛號小包也將取消簽收及書面查詢服務、遊覽車車輛強制裝置駕駛識別設備、國際郵輪在台母港營運也明訂消費爭議處理機制。

交通部今公布明年元旦4大交通新制，其中年滿70歲高齡駕駛自願繳回駕照，將提供TPASS乘車回饋。交通部表示，年滿70歲以上長者辦理自願繳回駕照，並簽署個資授權使用同意書後且加入TPASS常客，自繳回次日起，持敬老卡搭乘公路客運、國道客運、市區公車、台鐵、捷運、輕軌、公共自行車、渡輪及計程車等公共運輸，將依實際搭乘電子票證支出金額補助50%回饋金，每月回饋金上限1500元，補助期間2年。

此外，明年1月1日起，遊覽車客運業車輛也要求強制裝置駕駛識別設備，交通部表示，為加強遊覽車營運管理，遊覽車車輛將全面裝置駕駛識別設備，並應維持正常運作及提供駕駛人資訊介接至指定資訊平台，以利公路主管機關明確識別駕駛人及督管駕駛時間，確保行車安全。

目前全台有1.3萬輛遊覽車，根據規劃，明年元旦起所有遊覽車客運車輛必須強制安裝具備駕駛識別功能的設備，每車最高補助2千元，駕駛識別功能可連結至公路總局指定平台，掌握駕駛工時與資訊，避免疲勞駕駛，若經勸導改善和輔導仍不安裝，將可罰9000元。

此外，配合萬國郵政聯盟（UPU）政策，各國郵政自115年1月1日起取消「國際掛號小包」簽收及書面查詢服務。中華郵政也宣布，明年元旦起，除大陸地區以外，寄往各國之「國際掛號小包」取消收件人簽收及書面查詢服務；惟仍維持「郵件遺失、被竊及毀損補償」及「郵件追蹤查詢」服務。

過渡期間，中華郵政表示，自115年1月1日至3月31日期間，凡交寄「國際掛號小包」則提供每件10元郵資減免優惠。

交通部也指出，115年起國際郵輪在台母港營運應於我國設立在台分公司或委託我國船務代理業，處理郵輪載客業務，倘有消費爭議案件將由航港局及觀光署分別督責郵輪公司及旅行社各依權責妥適處理，以保障消費者權益。