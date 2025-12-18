　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

正式宣布將提案「彈劾賴清德」　藍白黨團明早召開聯合記者會

▲▼立法院司法及法制委員會邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長張惇涵、司法院代理秘書長王梅英、法務部長鄭銘謙就「立法院三讀通過之法律經行政院依中華民國憲法增修條文第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告。（圖／記者湯興漢攝）

▲司委會18日處理民眾黨立委黃國昌、國民黨立委羅智強和王鴻薇提出臨時提案，表決通過對賴清德總統、行政院長卓榮泰提出最嚴厲的譴責，並針對卓榮泰拒絕副署「財政收支劃分法」之失職行為，具名移請監察院彈劾。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》，民眾黨團總召黃國昌今(18日）預告，將在院會提出彈劾賴清德總統；根據國民黨團、民眾黨團今發出的採訪通知顯示，藍白兩黨預計在明（19日）於議場前聯合召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，宣布將彈劾賴清德。

對於黃國昌宣布將彈劾總統賴清德。國民黨發言人牛煦庭受訪指出，行政院做出不副署的毀憲亂政決定之後，藍白軍都收到基層的建議，希望大家反制，但攻防要謀定而後動，藍白要整合最大戰力，反制措施才有效，今天的臨時提案只是開始，確實是藍白共同努力的方向，請大家稍安勿躁，該把話講清楚就講清楚，提出彈劾案就是要把話講清楚

牛煦庭說，民進黨歪曲風向說，不滿意可以倒閣，但憲法設計的精神，不副署是行政權的內戰，行政院長提出不副署，照理說要自請下台，「跟國會都沒關係」，透過彈劾案把憲政概念講清楚，相信支持者可以理解，反制措施才有效果。

▲▼立法院司法及法制委員會邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長張惇涵、司法院代理秘書長王梅英、法務部長鄭銘謙就「立法院三讀通過之法律經行政院依中華民國憲法增修條文第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告。（圖／記者湯興漢攝）

民眾黨18日於臉書發文表示，賴清德的「德意志學院院長」當的很開心，完全違背總統應是全民的最大公僕，除了發明古今中外從未聽聞，一連串違背民主常識且貽笑大方的政治名詞，現在更變本加厲，帶頭違法指揮行政體系、帶頭毀憲亂政。

民眾黨指出，民眾黨團將正式在院會對賴清德提出彈劾案，屆時依《立法院職權行使法》，請賴總統列席說明；而這正是賴清德過去當立委時親手通過的法條，自己立法卻自己違法，沒有最荒謬，只有更荒謬。

民眾黨提及，民主不是只有選舉，把「國會監督」妖魔化、把所有不同的意見都打成「在野獨裁」，才是真正的威權，真正的問題從來不是國會制衡、監督行政權，而是一個不給糖就搗蛋、賴地撒潑的巨嬰政府。

民眾黨說，曾擁有「高達 200 多天不進台南市議會」紀錄的賴清德，現在成了總統，正在刷新「藐視憲法」的新紀錄，將來會不會又發明什麼違反民主常識的新名詞，甚至反過來主張《立法院職權行使法》違憲？民眾黨都將持續堅定捍衛民主，守護台灣憲政的底線。

