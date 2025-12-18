　
運勢 運勢焦點 星座 塔羅 盧恩符文 生肖 | 心測占卜 | 其他

冬至「陰陽轉換」不宜做任何決定　命理師6大祕法：紅豆能接財

▲▼冬至,湯圓,大一歲。（圖／記者姜國輝攝）

▲冬至習俗吃湯圓。（圖／資料照）

記者許力方／綜合報導

冬至將至，命理老師林霖特別提醒，21日冬至前後正值陰陽轉換階段，不適合做任何重大決定，包含買賣、簽約或規劃新計畫，並分享「冬至開運」的6大祕法，迎接2026新年滿滿好運，只要吃對湯圓數，可以讓你人緣大旺，福氣滿滿圓，喜事天天連。

冬至不宜做任何重大決定

林霖提醒，冬至前後可在住家或辦公室的北方位置短暫停留、靜坐或小憩，幫助身心沉澱、補足元氣，能吸收冬至「閉藏養元」的能量，為來年新循環打好基礎。另外，冬至前後不適合做任何重大決定，包含買賣、契約、計畫。

林霖整理出「6大開運」祕法：
 ●祕法1：吃湯圓，象徵圓滿如意、人緣大旺
冬至吃 9 顆或其倍數的湯圓，例如9 顆、18 顆。
白色湯圓：提升人緣、貴人運
粉紅湯圓：增加姻緣、喜慶好事
湯圓象徵「緣」與「團圓」，吃一碗，讓好運圓滿一整年。

●秘法2座北方，象徵增強元氣、冬至養生
冬至可在家中或辦公室北方位置休息、冥想或小憩，躺草皮15分鐘效果更佳。吸收北方旺氣磁場，增強陽氣，活力滿滿。

●秘法3紅豆36顆，接引財氣、招財入庫
準備36顆紅豆放入紅包袋，置於枕頭下直到下一個冬至，幫助穩聚財庫、催旺財運，冬至後陽氣漸長，正是接引財氣的最佳時機。

紅豆。（圖／Pixabay）

▲紅豆擺枕頭下可接財。（圖／Pixabay）

●秘法4：廟宇點燈，祈福轉運、冬至祭天
冬至是祈福、酬謝神明的日子，到廟宇拜拜、點燈，祈求來年平安順利！

●祕法5：檀香淨化，象徵否極泰來、除穢迎旺
建議午時（11-13時）進行居家淨化：
1.點檀香繞屋一圈，再走向屋外，祛除霉運
2.粗鹽撒於四角及門口，淨化磁場、迎接新氣場
消除負能量，帶來滿滿好運！

●祕法6：吃豬腳麵線，踢走霉運、轉衰為旺
吃豬腳麵線象徵「踢開霉運」，為長輩添壽，也助犯太歲生肖轉運，年底前吃一碗，好運滿盈，來年富足安康。

▲▼冬至「陰陽轉換」不宜做任何決定　命理師6大祕法：紅豆能接財。（圖／翻攝林霖開運粉絲團）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

冬至「陰陽轉換」不宜做任何決定　命理師6大祕法：紅豆能接財

冬至「陰陽轉換」不宜做任何決定　命理師6大祕法：紅豆能接財

冬至「陰陽轉換」不宜做任何決定　命理師6大祕法：紅豆能接財

冬至命理師林霖開運湯圓

