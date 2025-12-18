　
社會 社會焦點 保障人權

垃圾車剖成2半移出大體！女清潔員「幾乎全碎」...艱辛修復過程曝

▲台南市安平區慶平路清晨發生死亡車禍，垃圾車作業時遭後方賓士自小客車追撞，造成1死1傷。（記者林東良翻攝，下同）

▲23歲陳姓女清運員值勤時，遭酒駕賓士衝撞身亡。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、黃資真／台南報導

台南安平區16日一輛垃圾車值勤期間，遭酒駕的48歲鄭姓男子高速追撞，造成站在後方的23歲陳姓女清運員不幸慘死，今(18日)上午家屬返回事發現場招魂，殯葬業者透露當時的遺體修補過程，因陳女下半身的骨頭幾乎粉碎，難度極高，共10幾個人協助修復，仍花費15小時才終於完成。

殯葬業者表示，陳女因為遭賓士高速追撞，下半身骨頭幾乎是全碎的狀態，且為了保持遺體完整，除了請來吊車將賓士慢慢搬開外，因部分肉塊沾黏在垃圾車上，還請消防局出動切割機器，將垃圾車剖成兩半，業者難過直言「真的是慘不忍睹。」

▲▼ 台南23歲陳姓女清運員被撞死，殯葬業者談論遺體修復過程。（圖／記者林東良翻攝）

▲殯葬業者談論遺體修復過程。

為了盡量讓陳女重拾美貌，殯葬業者請來了5名修復師，加上支援者，共10幾人進行修復，也請家屬提供生前照片，模仿陳女平常喜歡化的妝容，不過較為困難的部分，是在骨頭粉碎的情況下，要如何將大小塊骨頭接合到完美，最後花費15多個小時完成這項大工程，家屬也非常滿意。

殯葬業者也嘆，事發後陳女男友非常自責，頻頻表示平常應該跟女朋友多說點話，但他也安慰對方，眼下更應該以讓女友安穩的走為優先，家屬也非常明理，並沒有怪罪他介紹工作給女兒。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼台南安平鹽酥鴨老闆酒駕撞死23歲女清潔員，家屬重返現場招魂。（圖／記者林東良攝）

▲陳女家屬重返現場招魂。（圖／記者林東良攝）

「男友哭得比我們傷心」23歲女母淚崩：為什麼要把我女兒奪走
恐怖畫面曝！母子被夾1死1傷　暴衝婦低頭不語移送
快訊／知名車商「超巨招牌」突砸落　整排汽機車慘毀
台灣網美穿囚服現身！　遭法官訓斥：我講話妳閉嘴
23歲女「遺體碎裂」花15小時修復！　殯葬業者嘆：慘不忍睹

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

垃圾車剖成2半移出大體！女清潔員「幾乎全碎」...艱辛修復過程曝

