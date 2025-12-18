連一鮑魚前董座「代簽報到」黑幕曝光　信義分局福德所幾乎全滅

　
社會 社會焦點 保障人權

棄億元保釋金潛逃！連一鮑魚前董座鍾文智「代簽報到」黑幕曝光　信義福德所幾乎全滅

▲「摩坦利」投資公司負責人鍾文智，被控炒作多檔存託憑證（TDR），最高法院昨(12)重判他30年5月定讞 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲連一鮑魚前董事長鍾文智判刑30年5月定讞後，本應每天到派出所報到，卻棄保潛逃海外。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者張君豪／台北報導

連一鮑魚前董事長鍾文智因違反《證交法》，3月12日遭最高法院判刑30年5月定讞，但因高院未延長科技監控，北檢啟動防逃機制後，鍾文智仍於隔日未到信義警分局福德派出所報到，棄保潛逃海外。信義警分局督察組查出，鍾文智簽到筆跡多有異常，調閱監視器後發現3名值班主管涉嫌代簽，已報請台北地檢署偵辦。

檢警懷疑鍾文智逃亡前夕，曾透過葉姓帳房，買通曾任福德所副所長、現任三張所的李姓副所長、以曾任福德所副所長的古姓、梁姓警員，檢方懷疑上述人等曾幫鍾文智代簽名字，讓鍾文智得以在外委託舊部聘僱白牌車司機帶他逃亡成功，迄今下落不明，加上3名涉案副所長檢察官約談涉案罪名除偽造文書罪外還可能涉及貪瀆，3人可能與鍾嫌私下有合意對價關係，進而幫鍾文智代簽包庇鍾男逃亡。

北檢今天約談包含尚3名涉案副所長，及傳喚19名信義分局官警到案說明，其餘19名官警包含福德所現任、歷任所長，或是福德所現任、前任警員，眾人都均以證人和關係人身分出庭應訊，檢警希望藉此釐清涉案3名副所長是如何配合鍾文智，幫鍾嫌報到代簽名，讓鍾嫌省下每天往返警所報到的時間，甚至得以悠閒搭小黃、轉乘白牌車潛逃海外。

信義警分局督察組強調，將視未來偵審結果，研議、追究福德所相關人員考監責任。信義警方強調：未來將積極整飭警員風紀，主動查察不法，秉持不庇縱、不掩飾，「自檢自清」、「警紀警辦」、「毋枉毋縱」之立場，展現淨化團隊決心，以維警譽。

