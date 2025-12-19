　
國際

險釀重大事故！國泰客機馬尼拉誤闖跑道　降落航班「0呎復飛」

▲國泰2客機傳出險些發生碰撞。（示意圖／資料照）

▲國泰2客機傳出險些發生碰撞。（示意圖，非當事班機／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

菲律賓馬尼拉尼諾伊・艾奎諾國際機場（MNL）17日傍晚驚傳飛安驚險瞬間，國泰航空一架準備起飛返港的客機疑似誤闖跑道，當時同一條跑道上，正有另一架國泰航班獲准降落，所幸空中交通管制人員即時介入，下令降落航班緊急復飛，成功化解一場可能發生的重大事故，事件中無人受傷。

根據航班追蹤網站與空管通話紀錄顯示，事發時間約為當地傍晚6時左右，涉事航班為準備由馬尼拉返回香港的國泰航空CX918。該機在滑行階段疑似未依照既定動線前進，進入跑道範圍；幾乎同一時間，另一架由香港飛抵馬尼拉、航班編號CX903的國泰客機，已獲空管單位核准使用該跑道降落，現場情況一度相當緊張。

空管人員發現異狀後，立即指示正進場降落的CX903執行復飛程序，同時要求CX918立刻停止動作，並同步要求尾隨進場的其他航班一併復飛，確保跑道完全淨空。相關通話紀錄顯示，整個應變過程相當迅速，成功避免飛機在跑道上發生衝突。

根據flightradar24的飛行數據，CX903在接獲復飛指令時，高度一度顯示為0呎，對地速度約146節，且飛行路徑已大致通過著陸區，不排除機輪曾短暫接觸跑道地面後，才依指示拉升重飛，畫面被外界形容為「千鈞一髮」。

在跑道確認安全後，CX918依照新的空管指示重新調整滑行路線，順利起飛返回香港；CX903則在空中等待約15分鐘後，再次獲准進場，並安全降落馬尼拉。整起事件未造成任何人員傷亡或機體受損。對此，國泰航空回應表示，已知悉相關情況，並已啟動內部調查，以釐清事件發生原因與作業細節。

12/16 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

星宇復飛台北-馬尼拉航線　年底前推3航點限量1000元優惠

星宇復飛台北-馬尼拉航線　年底前推3航點限量1000元優惠

星宇航空今重啟台北－馬尼拉航線，提供每日1班早去午回服務，即日起至12月31日也同步推出前往菲律賓馬尼拉、宿霧、克拉克等3航點限時優惠，凡購買2026年2月13日前自台北出發的航班，可享1,000元優惠，限量500份。

開箱國泰航空A350豪經艙

開箱國泰航空A350豪經艙

走進菲律賓的文化與城市風景

走進菲律賓的文化與城市風景

出國3條高CP值航線　台北飛釜山奪冠

出國3條高CP值航線　台北飛釜山奪冠

波音737 MAX緊急狀態！　機長濺血急轉降

波音737 MAX緊急狀態！　機長濺血急轉降

馬尼拉國泰航空飛安事件跑道誤闖空管

